Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 8 de septiembre del 2025

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 8 de septiembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | En medio de la crisis nacional, la iglesia católica cubana acentúa el valor de la devoción a la Caridad del Cobre, como fuente de esperanza y de unidad para los cubanos | El oriente de Cuba continúa apagado tras la desconexión del sistema eléctrico este fin de semana | El presidente, Donald Trump, anunció que recibirá la visita de “algunos" dirigentes europeos esta semana, con vistas a resolver el conflicto en Ucrania | El holguinero Aroldis Chapman ponchó a 4 bateadores en un inning, mientras el Pinareño Randy Arozarena, en base 3 veces, impulsa 3 y anota otras 2, entre otras noticias.

