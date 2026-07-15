Piden suspensión de Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba

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Este miércoles en el seno del Parlamento Europeo, en Bruselas, parlamentarios europeos, VOX y organizaciones de la Sociedad civil exigieron la activación de la cláusula democrática y la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación existente entre la Unión Europea y el régimen de La Habana.

“Son muchas, reiteradas y persistentes las ocasiones en las que este Parlamento ha solicitado la activación de la denominada cláusula de derechos humanos y la suspensión de la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Coorperación con Cuba. Y son muchas, también, demasiadas, reiteradas y persistentes las veces en las que esta Comisión ha decidido mirar a otro lado”, dijo en el debate de hoy Matías Jove, Director Ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición ante el Parlamento Europeo.

Jove mencionó en su intervención que la Comisión Europea está haciendo “caso omiso” al Parlamento Europeo “que no es una voz cualquiera, es el órgano representativo de los ciudadanos de la Unión, el órgano elegido democráticamente por los ciudadanos europeos y el titular por tanto de una especial legitimidad democrática”.

Además afirmó que la Comisión también está ignorando el clamor del pueblo cubano: “Un pueblo que en circunstancias extremadamente graves, haciedo frente a una represión feroz, una y otra vez, ha sabido dar un paso adelante pidiendo libertad […] Tantos años de dolor lo han dejado claro, solo cabe una vía: el fin del régimen criminal de Cuba, y para eso sólo hay un camino que es dejar de sostenerles. Europa en contra del Parlamento Europeo se ha convertido en el último sostén del régimen totalitario, es hora de poner fin a este despropósito”, concluyó Jove en su presentación.

John Suárez, Director Ejecutivo del Centro por una Cuba Libre intervino en el pleno del Parlamento Europeo y centró su presentación en el accionar terrorista del régimen de La Habana.

Suárez además participó en una conferencia de prensa dedicada al tema de Cuba y Europa, convocada por europarlamentarios y el partido VOX, en la que el eurodiputado parlamentario Hermann Tertsch, una de las voces que se han levantado en Europa en favor de la libertad de Cuba en los últimos tiempos.

“Desde el 2022, miles de ciudadanos cubanos han sido reclutados y han peleado junto a Rusia en la guerra con Ucrania. La Habana continúa teniendo vínculos cercanos diplomáticos, políticos y en algunos casos vínculos prácticos con países considerados patrocinadores del terrorismo, incluyendo Corea del Norte e Irán”, aseveró Suárez, quien urgió a la Unión Europea a exigir responsabilidades al régimen y a sus personeros a través de canales diplomáticos y sanciones.

El 16 de septiembre de 2021, el 5 de julio de 2023, el 26 de febrero de 2024, 21 de enero de 2026, 18 de junio de 2026 son las veces en que el Parlamento Europeo ha solicitado la activación de la cláusula democrática o de derechos humanos y la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

El documento, firmado en diciembre de 2016, fue aplicado provisionalmente a partir del 1 de noviembre de 2017, y facilita recursos económicos a Cuba en el marco de un entendimiento en el tema de derechos humanos, desarrollo sostenible y comercio internacional. Esta decisión votada por el Parlamento Europeo no ha sido aplicada por parte de la Comisión Europea.