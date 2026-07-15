Opositores buscan respaldo europeo para impulsar la transición democrática en Cuba 

Getting your Trinity Audio player ready...

Representantes de la oposición y la sociedad civil cubana participan esta semana en el Libertas Forum, un encuentro organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid que reúne a líderes políticos de Europa e Iberoamérica para debatir sobre la defensa de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales.

La presidenta del recién creado Partido Liberal Clásico Cubano (PLCC), Amelia Calzadilla, dijo este miércoles a Martí Noticias que la representación cubana aprovechará el foro para fortalecer los contactos con eurodiputados y reclamar una revisión de la política de la Unión Europea hacia el régimen cubano.

"El tema central es el fortalecimiento de la democracia en Europa, pero también el fortalecimiento de la democracia en Iberoamérica y cómo puede contribuir la Unión Europea al cambio de los países que están enfrentando dictaduras en América Latina hacia la democracia", explicó Calzadilla.

El Libertas Forum, que se celebra los días 15 y 16 de julio en Madrid, fue inaugurado por el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, y cuenta con la participación de dirigentes del Partido Popular Europeo, además de invitados internacionales como la líder opositora venezolana María Corina Machado, el presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.

Según Calzadilla, la delegación cubana está integrada por una decena de representantes de organizaciones políticas y de la sociedad civil.

"Por la parte cubana somos una delegación de alrededor de diez invitados. De ellos, dos van a ser ponentes mañana: José Daniel Ferrer y Rosa María Payá, que van a estar hablando precisamente de la transición hacia la democracia en Cuba, las expectativas que tiene el pueblo cubano, las violaciones de derechos humanos y, por supuesto, van a involucrar a Europa en el proceso de alcanzar la democracia en Cuba", afirmó.

La dirigente explicó que también participan el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo; el dramaturgo Yunior García Aguilera; la periodista Dayana Prieto; Solvey Fong, vinculada al movimiento 27N; el doctor Antonio Guedes, el doctor Guillermo Ponce y Manuel Alejandro Rodríguez, entre otros activistas.

Calzadilla señaló que uno de los principales objetivos de la delegación cubana es solicitar a las instituciones europeas que reconsideren los mecanismos de cooperación con La Habana.

"Estamos abogando por un acercamiento con los eurodiputados para la ruptura de las formas de financiamiento y de diálogo con la dictadura, que tendrían su máxima expresión en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba", declaró.

El Partido Popular Europeo presentó el Libertas Forum como una nueva plataforma para fortalecer la cooperación entre Europa e Iberoamérica frente al avance del autoritarismo y promover el diálogo sobre democracia liberal, derechos fundamentales, seguridad y prosperidad económica.

El encuentro concluirá este jueves con paneles dedicados a la situación política en América Latina, entre ellos uno sobre Cuba en el que intervendrán José Daniel Ferrer y Rosa María Payá.