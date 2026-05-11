Eurodiputado español pide poner fin a cooperación de la UE con Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El eurodiputado español Hermann Tertsch, del Partido VOX, anunció este lunes que presentará una resolución en el pleno del Parlamento Europeo para que sean suspendidos los acuerdos entre el bloque comunitario con la dictadura comunista de Cuba.

En un mensaje publicado en la red social X, Tertsch, cuyo partido pertenece al grupo parlamentario Patriots for Europe, calificó de “insufrible” la situación por la que atraviesa el pueblo cubano bajo el régimen que lleva casi siete décadas en el poder.

En el video, que tituló “¡Viva Cuba libre y muy pronto!”, el político español aseguró que “no podemos permitir esta vergüenza absoluta de que Europa sea los últimos apoyos que tenga esta tiranía que lleva 67 años torturando al pueblo cubano y envenenando toda Iberoamérica con su mensaje de odio, violencia y miseria”.

La propuesta pide acabar tajantemente con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba, firmado en 2016 y en vigor desde 2017, que entrega al régimen de La Habana decenas de millones de euros anuales, a beneficio de entidades estatales de la isla, en lugar de la sociedad civil independiente.

Tertsch dijo además que la resolución no se limita a la suspensión de los acuerdos, sino que incluye también la exigencia de medidas concretas y activas contra los responsables de todos los crímenes de la dictadura cubana, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos y la transición hacia la democracia.

Asimismo, resaltó el papel de Estados Unidos en ese proceso.

“Con ayuda también de nuestros aliados, de Estados Unidos, que han sido de capital importancia en Venezuela, y que tienen que serlo también en Cuba para dar estos pasos y crear una sociedad libre y democrática allí, donde no ha habido más que horror y tinieblas, dolor y asesinatos durante los últimos 67 años”, concluyó el eurodiputado.