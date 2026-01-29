Eurodiputado denuncia complicidad de la UE y el régimen cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

El diputado español Hermann Tertsch, del partido VOX, denunció ante el Parlamento Europeo la complicidad del bloque comunitario con la dictadura en Cuba.

Tertsch dijo que “la dictadura criminal de Cuba finalmente va a caer, después de 66 años de terror y miseria. Cae porque Estados Unidos por fin comprende que, a menos que se corte la cabeza de la serpiente, la dinámica de odio, crimen, terrorismo y subversión en todo el continente nunca cesará”.

“Mientras tanto, la Unión Europea continúa con su lamentable complicidad y financiación de la dictadura asesina que ha estado torturando al pueblo cubano durante tres generaciones. Ayer lo denuncié en el Parlamento Europeo”, añadió en X en el que incluyó el video de su intervención ante la Eurocámara.

No es la primera vez que Tertsch fustiga a la dictadura castrista desde el Parlamento Europeo y denuncia la complicidad del bloque comunitario con La Habana.

En mayo del 2024 envió una carta al entonces Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en la que cuestionó las violaciones a los derechos humanos en Cuba y detalló la influencia del régimen de La Habana en la inducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Es de dominio público que Cuba no solo reprime a su propia población, sino que también exporta sus técnicas de tortura, guerra física y psicológica y represión contra la disidencia más allá de sus fronteras. En Venezuela, sus actos de barbarie están ampliamente documentados”, escribió en aquel momento el europarlamentario español.

En declaraciones a Martinoticias en el 2021, Tertsch calificó al régimen encabezado por Raúl Castro y el gobernante designado Miguel Díaz Canel de “foco de infección, de irradiación de maldad, de terrorismo, de narcotráfico y de veneno ideológico permanente desde hace 60 años sobre toda América”.