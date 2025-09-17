Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 17 de septiembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Déficit de generación en Cuba supera los 2,000 MW y deja a La Habana al borde de un apagón total | El villaclareño Yandi Dita Rodríguez, proclama su inocencia frente a las acusaciones de sabotaje que lo condenaron a 12 años de prisión | La Fiscalía pide la pena de muerte para Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk | Real Madrid derrota al Marsella en la champions y el tunero Yordan Álvarez lesionado otra vez, recibe malas noticias, entre otras noticias.
