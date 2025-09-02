Noticiero Martí Noticias
-Honran a Berta Soler con el Premio Lech Walesa por su defensa a los derechos humanos. -El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó récord de protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba. -Comenzó juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados de conspiración golpista.
Episodios
agosto 29, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 29 de agosto del 2025
agosto 28, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 28 de agosto del 2025
agosto 27, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 27 de agosto del 2025
agosto 26, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 26 de agosto del 2025
agosto 25, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 25 de agosto del 2025
agosto 22, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 22 de agosto del 2025
Foro