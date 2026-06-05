Martí App 2026: una puerta a la información sin límites, desde cualquier rincón de Cuba

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En un entorno donde la conectividad es cada vez más inestable y el acceso a la información enfrenta múltiples obstáculos, Martí Noticias da un paso adelante con el lanzamiento de Martí App 2026, especialmente diseñada para la realidad digital de Cuba.

Es la nueva versión ligera de Martí Noticias para iPhone y Android, eficiente y accesible incluso en condiciones de baja conectividad o cero conexión a Internet.

Es muy fácil de agregar a tu teléfono. Este código QR te permite descargar en un instante la aplicación en tus dispositivos digitales para un acceso ilimitado a nuestros contenidos. Comparte esta imagen con tus contactos para estar al día con las noticias.

Una app ligera para una experiencia sin interrupciones ni censura

Martí App fue pensada para usuarios en toda Cuba, incorporando mecanismos para sortear la censura de contenidos que implementa el régimen comunista.

La aplicación destaca por su diseño optimizado, que reduce al mínimo el consumo de datos y mejora el rendimiento en dispositivos móviles. Esta característica responde a una necesidad concreta: facilitar el acceso a la información en contextos donde la velocidad de internet es limitada o intermitente.

Las aplicaciones de Martí Noticias han incorporado previamente funciones como el modo de bajo consumo de datos y la descarga de contenido para uso offline, permitiendo ahorrar recursos y mantener el acceso a las noticias en cualquier momento. Sobre esa base, la nueva versión da un paso más allá con una experiencia aún más rápida que las anteriores.

La nueva app también fortalece la experiencia multimedia. Ahora puedes acceder a artículos acompañados de video y audio que se reproducen directamente dentro de la aplicación, sin necesidad de cambiar de plataforma. Ahora puedes ver y escuchar los noticieros y programas sin interrumpir la navegación.