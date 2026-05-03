Periodismo independiente en Cuba desafía censura y leyes restrictivas para documentar la realidad

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En un país marcado durante décadas por el control estatal de la sociedad, la prensa independiente en Cuba se ha convertido en un actor clave dentro del escenario social y político.

Surgida como respuesta al monopolio informativo del Estado, no solo ha sobrevivido a la censura, sino que ha logrado consolidarse como un espacio de denuncia, análisis y participación ciudadana.

Para muchos de sus protagonistas, ejercer el periodismo independiente en Cuba implica enfrentar riesgos constantes. Henry Constantin, director de La Hora de Cuba, sostiene que el gobierno ha promovido activamente la salida del país, tanto de periodistas como de medios emergentes, estrategia que busca debilitar la conexión directa con la realidad nacional y dispersar las voces críticas.

El entorno legal sigue siendo restrictivo. La legislación vigente subordina la libertad de prensa a los intereses del Estado y penaliza la disidencia en entornos digitales. Esto ha obligado a numerosos periodistas a emigrar o a operar desde el exterior. Sin embargo, dentro de la isla, aún persiste un grupo de comunicadores que, en condiciones precarias, documenta la realidad cotidiana.

“La Hora de Cuba ha sido un problema para el régimen cubano y nos enorgullecemos de que, a pesar de la persecución policial, del chikungunya, de los apagones, de la crisis, de la inflación, de todas las modalidades de acoso del Estado cubano, no solo los periodistas, sino la directiva, insisten en estar dentro de Cuba”.

No obstante las dificultades, la prensa independiente continúa ganando reconocimiento. El trabajo de La Hora de Cuba ha sido destacado internacionalmente por su valentía en un entorno altamente restrictivo, con el premio de Civil Rights Defender 2026, otorgado por la organización sueca del mismo nombre.

“No solo hemos podido contar las historias, sino que además hemos vivido las historias, como lo hacen otros periodistas independientes. Hemos vivido las protestas del 11 de julio, los calabozos, vivimos y sufrimos, padecimos la persecución y estar acá adentro ha sido un desafío tremendo para nosotros, pero también para las autoridades cubanas es un desafío, una voz de libertad que no han podido apagar pese al mayor esfuerzo posible que se ha hecho en el hemisferio occidental por apagar voces libres dentro de un país”, recalcó Constantín.

Desde otra perspectiva, Librado Linares, presidente del Movimiento Cubano Reflexión, resalta el papel esencial que ha desempeñado la prensa independiente en la evolución de la sociedad civil cubana.

De acuerdo al opositor, en sus inicios, la difusión de información crítica recaía principalmente en activistas y organizaciones políticas, pero con la llegada de internet surgió una diversidad de actores que hoy ejercen labores periodísticas dentro y fuera de la isla.

“Los periodistas independientes, en cualesquiera de sus variantes, han logrado mantener un mensaje, la denuncia, la convocatoria, el análisis y han jugado un papel importantísimo en la lucha a favor de la libertad y la democracia”, indicó.

La permisión de internet en el país constituyó, sin duda, un punto de inflexión, señaló la académica Alina Bárbara López Hernández, aunque persisten limitaciones debido al costo del servicio y las brechas generacionales.

“Pero lo cierto es que son poquísimos los hogares donde no hay, al menos, un teléfono celular, y ese teléfono celular nos ha abierto un sinnúmero de posibilidades en las cuales la prensa alternativa está resolviendo posibilidades de desmontaje del discurso del poder, de hacer investigación periodística y de develar muchas de las tramas de corrupción que existen gracias al modelo cubano de economía y política”.

De acuerdo a la historiadora, la prensa independiente ha abierto un espectro de posibilidades sin precedentes, llenando vacíos críticos que van desde el conocimiento de la historia nacional hasta la educación cívica.

“Es lo que pretende CubaXCuba, que no es un medio totalmente de prensa, pero sí es donde se piensa en el cambio, viéndolo como un cambio muy amplio que incluye no solo a lo que nosotros queremos cambiar del régimen, sino qué necesitamos cambiar de nosotros mismos, por ejemplo, en cuanto a prácticas políticas muy tergiversadas y manipuladas, y yo creo que, en ese sentido, la prensa independiente ha ocupado un lugar importante en la sociedad cubana”, puntualizó la intelectual.

En definitiva, la prensa independiente en Cuba no solo representa una alternativa informativa, es, además, un espacio de resistencia y construcción cívica.

Desde el amanecer del castrismo hasta la actualidad, el ejercicio del periodismo independiente ha sido castigado con un sistema de represión cíclica que no conoce tregua. La historia, marcada por episodios traumáticos como el fusilamiento de voces disidentes en los años 60 y la condena de 27 cronistas durante la Primavera Negra de 2003, hoy suma nuevos nombres a su lista de cautivos.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021 y la reciente implementación de leyes que criminalizan la libre expresión digital, figuras como Jorge Bello Domínguez personifican la continuidad del calabozo, confirmando que en la isla, narrar la realidad fuera del discurso oficial sigue siendo uno de los oficios más peligrosos del hemisferio.