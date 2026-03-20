Hammer se reúne con la periodista independiente Camila Acosta

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El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro con la periodista independiente Camila Acosta en la que abordaron la situación actual del país y el papel del periodismo en medio de la crisis.

“Hablamos sobre la situación actual del país y de la esperanza de que se aproxima un mejor futuro para el pueblo cubano”, indicó la sede diplomática.

Hammer elogió el trabajo de los periodistas independientes, que operan bajo presión de las autoridades cubanas. “Siempre me impresiona la valentía de los periodistas independientes en Cuba que se esfuerzan para informar tal como es la verdadera realidad en la isla”, afirmó.

Esta semana el diplomático visitó también la redacción de 14ymedio. De acuerdo con el propio medio, Hammer llegó al lugar en un apagón y subió a pie los 14 pisos del edificio para reunirse con parte del equipo.

En esa visita fue recibido por la directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, y el periodista Reinaldo Escobar. También participó Leslie Núñez Goodman, consejera de la Oficina de Educación, Cultura y Prensa de la misión estadounidense.