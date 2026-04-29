La Hora de Cuba recibe premio internacional por su defensa de la libertad de expresión

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El portal independiente La Hora de Cuba fue reconocido con el premio Civil Rights Defender 2026, otorgado por la organización sueca Civil Rights Defenders, que destacó la labor del medio digital en defensa de la libertad de expresión en uno de los entornos más restrictivos para la prensa.

El galardón fue concedido también al medio georgiano Netgazeti. Según la ONG, ambos han demostrado una “excepcional resiliencia y coraje” y han continuado informando “a pesar de amenazas, encarcelamientos y represión”, rechazando ser silenciados y manteniendo su compromiso con la verdad.

La organización subrayó además que el trabajo de estos medios es esencial para garantizar el acceso a información independiente en contextos donde la libertad de prensa es limitada o inexistente. “En entornos represivos, el periodismo independiente no solo informa, sino que también protege derechos fundamentales y permite exigir rendición de cuentas”, indicó.

En declaraciones a Martí Noticias, el director del medio cubano, Henry Constantín, valoró el reconocimiento como un impulso en medio de un contexto adverso. “Estamos muy contentos. El premio es un empujón, un refuerzo que llega en momentos muy difíciles”, afirmó.

Constantín denunció que el inicio de 2026 ha estado marcado por una intensificación de la presión contra periodistas independientes. “Pasamos un inicio de año realmente muy fuerte, muchos arrestos, acoso, amenazas y agresiones de otros tipos durante los arrestos”, señaló.

El periodista explicó que, pese a este escenario, el equipo ha mantenido su labor informativa desde dentro del país. “Hemos seguido haciendo el mismo periodismo que hacíamos antes”, aseguró, destacando la continuidad de su trabajo a pesar de las dificultades.

También describió el contexto en el que operan diariamente. “Cuba está en un contexto muy duro… trabajamos con los apagones, con las epidemias, con todo lo que padece nuestro pueblo”, dijo, en referencia a la crisis económica, energética y social que afecta a la isla.

Para Constantín, el reconocimiento internacional tiene un impacto más allá del simbolismo. “Para nosotros es una fuente de orgullo… y nos activa aún más el sentido de responsabilidad por lo que hacemos con y por nuestro pueblo, con los derechos que nuestro pueblo tiene y por los cuales le seguimos trabajando desde la prensa”, afirmó.

Civil Rights Defenders explicó que el premio no solo reconoce trayectorias destacadas, sino que también busca ofrecer visibilidad y protección a quienes enfrentan riesgos por su labor, aumentando el costo internacional de posibles represalias.

La Hora de Cuba, con base en Camagüey, ha documentado durante más de una década la situación social y política del país, incluyendo protestas, apagones y casos de represión contra ciudadanos y activistas. Su equipo ha enfrentado detenciones, citaciones policiales, vigilancia constante, registros domiciliarios y confiscación de equipos de trabajo.

El propio Constantín ha sido objeto de múltiples restricciones, incluida la prohibición de salir del país desde 2019, lo que le impedirá asistir a la ceremonia de entrega del premio, prevista para el 18 de mayo en Estocolmo.

A pesar de ello, el medio reafirma su compromiso de continuar informando desde dentro de Cuba. El reconocimiento, coinciden sus integrantes, no solo valida su trabajo, sino que también refuerza su determinación de seguir ejerciendo el periodismo independiente en un entorno adverso.

“Es un premio que nos fortalece para seguir compartiendo libertad e información desde muy dentro del país”, concluyó Constantin.