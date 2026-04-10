“El pueblo se cansó”: Cubanos protestan por prolongados apagones en todo el país

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El agravamiento en los cortes de energía eléctrica y su impacto directo en servicios básicos como el agua potable y las comunicaciones provocan recurrentes protestas en todo el país.

“El pueblo se cansó, vieron que la última manera que tienen es reclamar, no importa la represión, ... reclamar porque está sin electricidad, es algo básico", dijo a Martí Noticias Orlando Ramírez, residente del municipio 10 de Octubre.

En el barrio de La Güinera, municipio Arroyo Naranjo en La Habana, se registraron cacerolazos durante la noche del jueves. Un video documenta la protesta en la que se escucha a los pobladores tocar cazuelas y gritar "la luz".

Según la activista Yadira Serrano, residente en Santiago de Cuba, los apagones son diarios y más extensos que en periodos anteriores.

“Son diarios y ahora más prolongados que antes, 12 horas seguidas, 3 horas nada más de electricidad continuas, y sobre todo nos está golpeando la situación de la conexión, no solamente la conexión a Internet, estamos hablando de la cobertura telefónica”, explicó.

Asimismo señaló que la llegada de petróleo al país no ha derivado en la mejoría esperada del servicio. "El problema es más bien estructural, el combustible se está distribuyendo a otros sectores, sobre todo del sector militar, policía, patrulla y los servicios básicos continúan sin funcionar”.

El activista Yoelexis Acosta, vecino de San Juan y Martínez, Pinar del Río, comentó que en su localidad no han tenido electricidad en los hogares desde hace tres días.

"Yo vivo en el Valle de San Juan y la conexión es pésima . Sin contar que llevamos más tres días sin corriente. La comida se echa a perder, los niños apenas duermen”.

La activista Dunia Medina, de la barriada habanera de Santos Suárez, confirmó que este viernes los residentes sumaban más de 24 horas consecutivas sin electricidad.

“Vives en una agonía... es sin corriente, sin agua, sin alimentos, sin medicamentos, es todo”, apuntó.

Este viernes, la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) prevé que más de la mitad del país esté apagado durante el horario pico, el de mayor demanda.