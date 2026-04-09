“Hasta pistolas rastrillaron”: protestas y detenciones en La Habana tras apagones de 18 horas

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Vecinos del barrio de Párraga, en Arroyo Naranjo, se manifestaron en la noche del miércoles, tras permanecer entre 16 y 18 horas consecutivas en apagón, en una protesta que fue reprimida con violencia por parte de las autoridades.

Una residente que participó en la manifestación y solicitó el anonimato por temor a represalias explicó a Martí Noticias que la interrupción del servicio eléctrico impide a las familias cocinar los alimentos ante la falta de gas y el alto costo del carbón.

De acuerdo con su testimonio, los manifestantes decidieron cerrar la calle en la zona de la Calzada de San Agustín entre Antonia y Estrella, pasadas las 10 de la noche. Allí colocaron escombros y palos y les prendieron fuego en protesta para intentar obtener una solución por parte de las autoridades.

La fuente describió que al lugar llegaron fuerzas de las Brigadas Especiales y la policía, quienes intervinieron de forma directa para despejar la vía.



"Llegaron y fueron directo a dar golpes", afirmó la entrevistada, denunciando arrestos de hombres y mujeres. Una de ellas fue llevada, junto a sus dos hijos menores, de 5 y 6 años, a la estación policial.

La tensión aumentó cuando algunos de los manifestantes “tiraron piedras” a los agentes y estos mostraron sus armas. La residente aseguró que “hasta pistolas rastrillaron”. Ante esto, los vecinos alertaron: “No, no, que aquí hay niños”.

Según el relato, la respuesta policial fue tajante: “Aquí no van a hacer nada, para que sepas. Esto va a estar tranquilo, que no vengan a inventar, ninguno”, dijo la vecina citando a los agentes.

Según la entrevistada, el servicio eléctrico fue restablecido cerca de las 2 de la madrugada.

Martí Noticias contactó a la unidad de la Policía del Capri, en Arroyo Naranjo, para indagar sobre el estado de los detenidos. Un agente de guardia confirmó que las personas arrestadas en la Calzada de San Agustín permanecían en esa unidad, aunque tenían previsto su traslado hacia la UTICO, indicó, conocida como el "Técnico de Acosta" o la Unidad Territorial de Investigación Criminal número tres.

El oficial confirmó específicamente que entre los detenidos se encuentra Saylí Gato Dreke. Al ser consultado sobre la situación de los hijos menores de la mujer, el agente declaró: “¿Qué hicieron con los niños esos?, yo hasta ahí no sé nada”.

Los testimonios indican que las autoridades pretenden procesar a los detenidos por presuntos delitos de desacato y corrupción de menores.

Noche de protestas en La Habana

En La Güinera, también en Arroyo Naranjo, Esperanza Álvarez informó que la comunidad entera salió a la calle, y que madres y niños bloquearon el tránsito en medio del apagón.

La electricidad fue restablecida poco después de la llegada de la policía.



En La Lisa, la activista Lucinda González confirmó cacerolazos tras jornadas de hasta 22 horas sin servicio.

Reportes en redes sociales afirman que manifestaciones similares ocurrieron en Alamar y el Reparto Bahía, en La Habana del Este, y Santos Suárez, en Diez de Octubre.

De acuerdo con la plataforma independiente de asesoría legal Cubalex, casos documentados de recientes protestas en la isla revelan un patrón de respuesta estatal que incluye detenciones y el uso de la prisión provisional contra los manifestantes.

La organización señala que las autoridades emplean figuras penales graves con el objetivo de castigar el ejercicio de la protesta y la libre expresión en Cuba.