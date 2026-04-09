Protestas en Guantánamo por apagones prolongados desatan fuerte despliegue policial

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Una tensa situación se vivió en la noche del martes en la ciudad de Guantánamo, donde vecinos de los barrios Caribe y Norte salieron a las calles a protestar con un cacerolazo, hartos de los prolongados apagones que mantienen a la zona en la oscuridad total.

Según informó a Martí Noticias el activista Niober García Fournier, la protesta se concentró en la calle 9 Norte, entre Carlos Manuel de Céspedes y Santa Rita.

Los residentes denuncian que la crisis energética ha llegado a un punto insostenible, con solo 45 minutos a una hora de electricidad al día, lo que paraliza la vida diaria, la conservación de alimentos y el descanso.

“Alrededor de tres o cuatro cuadras, todo el mundo inmerso en este toque de cazuela”, indicó.

El malestar social se intensificó dado que la protesta ocurre a escasas cinco cuadras de la sede provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC). En el lugar de la manifestación se presentó el primer secretario del PCC en la provincia, acompañado de un despliegue de fuerzas represivas: camiones con efectivos de las tropas conocidas como “boinas negras”, policías vestidos de civil y al menos cinco patrullas.

“Fueron también oficiales del MININT (Ministerio del Interior), tropas especiales. Las personas de la comitiva del primer secretario estuvieron tratando de convencer a la gente para que cesara el cacerolazo", relató.

"Pusieron la corriente por el espacio de una hora y luego que se fueron, volvieron a tumbar la corriente y persistió la situación hasta el momento, igual que un corte de internet hasta alrededor de las 10 de la mañana del otro día”, agregó.

La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles desesperantes, pero en la provincia de Guantánamo, el impacto no se distribuye de manera equitativa. Según declaraciones de Griselia Allen, la realidad de los cortes eléctricos es una medida del abandono que sufren los sectores más vulnerables.

Aunque los apagones afectan a toda la isla, Allen confirma que los barrios más menesterosos son los más golpeados, enfrentando jornadas de oscuridad que superan las 24 y hasta las 30 horas consecutivas.

"Es abusivo lo que están pasando", denunció, señalando que la falta de corriente no es solo una incomodidad, sino un castigo prolongado para quienes menos recursos tienen para subsistir sin refrigeración ni servicios básicos.

Este escenario ha comenzado a generar focos de protesta y un profundo malestar social, ya que la población percibe una clara distinción en cómo se gestiona la escasez: mientras algunas zonas logran breves periodos de alivio, las comunidades más pobres quedan sumidas en una penumbra que parece no tener fin.

A través de varias fuentes pude conocer que este miércoles alrededor de las 2 de la tarde, el barrio Ho Chi Minh, que está enclavado en la zona sur de la ciudad, estuvo dando protesta por la corriente”, detalló el activista.

“Hay varias zonas de Guantánamo en las que la situación de la corriente es insostenible, un día sin corriente, dos días sin corriente y la población ya no aguanta estos apagones, por lo que se están dando varias protestas en disímiles formas acá en la provincia”.

A pesar del despliegue policial, no hay información confirmada sobre personas detenidas hasta el momento.