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La cólera de los habaneros llega hasta el Monumento al Granma: "Los custodios tuvieron que esconderse"

Foto Archivo. Monumento al Yate Granma en La Habana custodiado por un soldado el 19 de octubre de 2012. AP/Ramón Espinosa
Foto Archivo. Monumento al Yate Granma en La Habana custodiado por un soldado el 19 de octubre de 2012. AP/Ramón Espinosa

Sumario

  • Vecinos de La Habana Vieja protestaron por los prolongados apagones, con reportes de enfrentamientos con la policía, incendios de basura y varios arrestos en zonas como Tejadillo, Monserrat, Jesús María y alrededores del Museo de la Revolución.
  • Testimonios de residentes describieron cacerolazos, lanzamiento de piedras y bloqueos para impedir detenciones, mientras algunos vecinos afirmaron que el servicio eléctrico fue restablecido tras las protestas.
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Vecinos de La Habana Vieja salieron a las calles a protestar este martes tras permanecer múltiples horas sin energía eléctrica, acumulando varias jornadas de manifestaciones en la zona. En esta ocasión, apedrearon el Monumento al yate Granma, símbolo del régimen castrista.

El también conocido como Memorial Granma, está situado junto al llamado "Museo de la Revolución" y fue inaugurado el 1 de diciembre de 1976 para mostrar la embarcación que trajo a Fidel Castro y otros expedicionarios desde México en 1956.

Un residente de las inmediaciones del Museo de la Revolución ofreció su testimonio a Martí Noticias sobre lo ocurrido: “Anoche esto se puso feo, feo, feo... tres perseguidoras y no podían con la gente, no dejaban pasar las perseguidoras, hasta piedras y todo tiraron”.

“Los custodios del Yate Granma tuvieron que esconderse y las cazuelas yo pensaba que se rompían", agregó la misma fuente.

“Una mujer salió a la calle Cuba con cambolos en la mano y salió para fuera gritando cosas”, dijo.

Por otra parte, el activista Antonio Font relató cómo fue la manifestación: “Se puso bastante violento, hubo muchos policías, hubo una represión brutal, hasta los bomberos vinieron porque le prendieron candela a muchos basureros que hay en esa zona y se puso brutal eso ahí".

"Hay varios arrestos ahí y allá también en el Museo de la Revolución hubo grandes problemas también en Vigía y Jesús María fue una, y allá en Tejadillo y Monserrat, otra”, agregó.

Protestas en La Habana Vieja y otros municipios por los continuos apagones en Cuba
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Protestas en La Habana Vieja y otros municipios por los continuos apagones en Cuba
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Font dijo que los vecinos se interpusieron en la vía: “Se pararon en medio de la calle y no dejaron pasar a las perseguidoras para que no se llevaran a la mujer y aquello se puso color de hormiga, tres perseguidoras, pero se fueron las perseguidoras porque no pudieron con todo el mundo, se fueron y al momento pusieron la luz”.

Por su parte, una residente de la calle Tejadillo confirmó que los vecinos de la zona acumulaban ocho días con dificultades para dormir debido a las interrupciones en el servicio eléctrico.

En el municipio La Lisa, los vecinos se manifestaron mediante cacerolazos y el bloqueo de la avenida 51 en las cercanías del puente que conecta con Marianao.

La activista Lucinda González señaló que se trató de la segunda protesta en ese punto durante la semana y declaró: “Llevamos cuatro días sin corriente, ha habido protestas, ha habido incendios de gomas, de basura, tiradera de piedra en el municipio La Lisa”.

En Marianao, una persona que solicitó mantener el anonimato informó sobre las acciones tomadas por los vecinos ante la falta de suministros básicos: “Los que fuimos al Partido (sede del Partido Comunista de Cuba) fueron veintipico de mujeres y hoy dos hombres más. Nos dieron las explicaciones, todas las mentiras que meten ahí”.

Paralelamente, publicaciones en redes sociales reportaron hasta 53 horas continuas sin electricidad en el barrio de Santos Suárez, así como la presencia de efectivos militares con vestimenta de camuflaje y armas automáticas en la intersección de la calle Tamarindo y la Avenida 10 de Octubre.

Radio Martí no pudo corroborar de manera independiente la presencia militar.

En el oriente del país, se reportó un cacerolazo en el barrio el Tívoli, en Santiago de Cuba. Una residente de la zona confirmó lo sucedido: “Nos pasamos hasta más de 24 horas también, sin corriente, por Princesa y Santa Rita fue que no le habían puesto la corriente, se sentían cazuelas sonando”.

De acuerdo con estimaciones de la Unión Eléctrica de Cuba, para este miércoles se prevé un déficit de generación de 2411 megawatts.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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