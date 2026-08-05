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La causa de la crisis económica que sufre Cuba no es ningún enigma, sino que se debe a la "incompetencia del régimen", señaló este martes el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental

Mientras la población enfrenta apagones casi permanentes, infraestructuras deterioradas y una aguda escasez de productos básicos, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) controla la mayor parte de la economía de la isla y dispone de una reserva financiera estimada en 18.000 millones de dólares, subrayó en un post en redes scoiales esa dependencia de la cancillería estadounidense.

"La pregunta es sencilla: ¿por qué no utiliza GAESA esos fondos para satisfacer las necesidades del pueblo cubano?", señala el mensaje, acompañado de un gráfico que contrasta las reservas del grupo militar con la situación cotidiana de sobrevivencia que enfrentan los cubanos.

El conglomerado, gestionado por las Fuerzas Armadas, concentra buena parte de los negocios más rentables del país, desde el turismo hasta las importaciones. Washington ha atribuido el deterioro económico en la isla al mal manejo de la economía por parte de los gobernantes y no a factores externos, en un momento en que los cortes de electricidad y la falta de alimentos marcan la vida diaria de millones de personas en la isla.

Al anunciar sanciones contra el emporio militar en junio pasado, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a GAESA de desviar recursos hacia la élite gobernante y actividades como represión, subversión contra EEUU y espionaje, en detrimento de servicios básicos a la población.

"La situación en Cuba se está deteriorando a medida que el régimen comunista corrupto, brutal y antiestadounidense de la isla continúa priorizando su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano", dijo entonces el jefe de la diplomacia estadounidense.

En julio, el gobierno estadounidense emitió nuevas medidas contra entidades asociadas a esfuerzos para evadir sanciones vinculadas a GAESA. "Cualquier persona que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios o custodien fondos para estas entidades deben suspender dichas actividades de inmediato", advirtió el secretario Rubio.