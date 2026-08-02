Confirman 46 feminicidios en Cuba en 2026, con embarazadas entre las víctimas

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La crisis de violencia machista en Cuba alcanza niveles pavorosos. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) informó este domingo sobre dos nuevos asesinatos por motivos de género, lo que sitúa en 46 el saldo de mujeres muertas por este flagelo en el país en lo que va de 2026.

Las víctimas han sido identificadas como Adis Glennis Rodríguez Mulet “Adita”, de 34 años, con siete meses de gestación, y Ana Luisa Baños González “La China”, de 46 años. En ambos sucesos, los presuntos agresores eran las parejas sentimentales de las fallecidas.

Desde la plataforma independiente remarcaron la dificultad para visibilizar esta problemática en el contexto actual de la isla, señalando que la falta de fluidez en las comunicaciones y los continuos apagones provocan que muchos otros episodios violentos permanezcan ocultos en el anonimato.

La muerte de Rodríguez Mulet “Adita” refleja la vulnerabilidad institucional a la que se enfrentan las mujeres amenazadas. Rodríguez Mulet falleció el pasado 29 de julio en Bayamo, provincia de Granma, tras recibir una paliza mortal.

Pese a haber acudido previamente a las autoridades para reportar los maltratos y solicitar medidas de amparo, sus llamadas de alerta no derivaron en un mecanismo efectivo de protección. Para resguardar su vida, la joven se trasladó a la vivienda de sus familiares, sitio donde finalmente fue rastreada y atacada por su agresor.

El parte médico reveló lesiones internas severas, incluyendo contusión abdominopélvica, rotura esplénica y una hemorragia masiva en la cavidad abdominal. Aunque fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia, falleció a causa de un fallo multiorgánico.

La bebé que llevaba en su vientre tampoco logró sobrevivir. Adis deja además huérfano a un hijo menor de edad. El sospechoso del crimen se encuentra tras las rejas.

Este hecho constituye el segundo crimen machista hacia una mujer embarazada documentado en menos de tres semanas, tras el asesinato el 13 de julio de Yeni María Peñas Leyva en Las Tunas.

El segundo hecho confirmado se remonta al 14 de julio en la localidad de Paso Real de San Diego, municipio pinareño Los Palacios, donde Ana Luisa Baños González, madre de tres hijos mayores de edad, fue privada de la vida presuntamente a manos de su pareja.

Ante la falta de datos oficiales públicos sobre estas agresiones, el observatorio de género reiteró la urgente necesidad de implementar albergues temporales y centros de acogida para resguardar a las mujeres y a sus núcleos familiares ante amenazas inminentes.

El Observatorio de Género Alas Tensas indicó que el panorama de la violencia de género en Cuba muestra una escalada preocupante: las 46 muertes confirmadas al 1 de agosto representan un incremento estimado del 112 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

El 83.3 % son ultimadas por sus parejas o exparejas, el 62.5 % ocurre en la vivienda de la víctima y el 64.6 % de los crímenes se cometen con armas blancas.

En 2026 se contabilizan además 19 tentativas de feminicidio y dos asesinatos de hombres en marcos de violencia feminicida, precisó la entidad, asentada en España.

Desde el inicio del rastreo sistemático en 2019, la organización acumula un registro total de 359 feminicidios.

A pesar del impacto social de estas cifras, el ordenamiento jurídico cubano sigue desamparando a las víctimas. El Código Penal promulgado en 2022 no incluye la figura del feminicidio como un delito específico, y el Parlamento descartó incorporar esta enmienda en el cuerpo legal. Por otra parte, la discusión para formular una normativa integral contra la violencia de género no está contemplada en el calendario legislativo estatal hasta al menos el año 2028.