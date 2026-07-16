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Este 13 de julio se registró en la ciudad de Las Tunas el feminicidio de una mujer embarazada. El estado de gestación suele ser, con frecuencia, un detonante que incrementa drásticamente la gravedad de la violencia.

Yeni María Peñas Leyva, de 23 años, fue asesinada con un arma blanca, presuntamente, por el padre de su bebé nonato en su casa del barrio La Fabela, en el kilómetro 2 y medio de la zona periurbana del municipio tunero, en la provincia del mismo nombre, confirmó Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT)

La joven madre deja una niña de cinco años y un niño de dos.

“La primera alerta sobre el crimen fue realizada por el padre de uno de sus hijos. Este feminicidio reviste una gravedad particular porque Yeny María se encontraban en estado de gestación”, lamentó Alvarez.

Estudiosos afirman que las mujeres embarazadas o en periodo de posparto enfrentan un riesgo de homicidio significativamente mayor en comparación con otras mujeres en edad reproductiva debido a la violencia de pareja íntima, la cual a menudo se intensifica o se vuelve mortífera durante esta etapa.

Investigaciones destacan que la gestación suele intensificar los celos, el control o el estrés del agresor, lo que se traduce en un aumento de la violencia psicológica, física y sexual durante este periodo.

En distintos países, el asesinato de una mujer embarazada está tipificado como un delito agravado.

“Desde el 6 de mayo de 2024, el Observatorio de Alas Tensas no registraba en Cuba el feminicidio de una mujer embarazada. El caso anterior fue el de Katia Ortiz Figueredo, asesinada también en el municipio de Las Tunas”, indicó la directiva.

“Con este nuevo crimen hasta el 15 de julio de este año, el OGAT contabiliza 42 feminicidios, 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres ocurridos en contextos de violencia feminicida”, agregó.

“Las cifras desgraciadamente muestran un incremento alarmante: durante mayo y junio del 2025 se verificaron cuatro feminicidios, mientras que en los mismos meses del 2026 se registraron 17. Esto representa 13 víctimas más y un aumento del 325%”.

“Al comparar cada mes, el crecimiento resulta igualmente grave. En mayo del 2025 se registró un feminicidio frente a ocho en mayo del 2026. Lo que equivale a un incremento del 700%. En junio se pasó de tres feminicidios en el 2025 a nueve en el 2026, un aumento del 200%”, detalló Álvarez.

Mientras la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), única organización de mujeres permitida en Cuba, utiliza sus redes sociales para amenazar a las familias que protestan junto a sus hijos por la profunda crisis que vive el país, la violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas en Cuba.

El pasado 11 de julio, la FMC afirmó: "Existe inconformidad ante los problemas de la vida cotidiana en varias familias y el derecho a estar inconformes es legítimo y necesario. Sin embargo, en la manera de ejercerlo, hay una línea ética que no podemos cruzar: nuestros hijos no deben ser expuestos en acciones que muchas veces constituyen delitos y se tornan agresivas".

La especialista en asuntos de género aseguró que la protección de las mujeres, las niñas y los niños exige políticas públicas eficaces, datos transparentes y acciones concretas para prevenir la violencia y que utilizar el discurso de la protección de la infancia para desalentar la protesta ciudadana no sustituye la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.