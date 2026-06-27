Feministas cubanas denuncian "complicidad" de la ONU con la FMC

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) reaccionó con fuertes críticas al reconocimiento otorgado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), al considerar que el premio legitima a una organización que, según la plataforma independiente, no representa a las mujeres cubanas y ha sido parte de la estructura de control político del régimen.

En declaraciones a Martí Noticias, la especialista del Observatorio, Yanelis Núñez, afirmó que la decisión de UNFPA "solo viene a reafirmar el nivel de complicidad de estas instancias con el régimen cubano".

"Es sabido que la Federación de Mujeres Cubanas no representa a la ciudadanía ni a la población femenina, que ha formado parte de actos de repudio y que realmente lo único que hace es exponer el relato falso que construye el régimen sobre lo que ocurre en el país. Por supuesto, no protege las vidas de las mujeres y las niñas", declaró.

La reacción del Observatorio se produce después de que UNFPA Cuba anunciara la reinauguración de la Consejería Nacional de la FMC en La Habana, una institución que forma parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Según el organismo de Naciones Unidas, la consejería ofrecerá atención especializada a sobrevivientes de violencia de género y fortalecerá la coordinación con instituciones estatales, como parte de un proyecto de cinco años financiado por el Gobierno de Canadá.

UNFPA señaló que la iniciativa busca fortalecer los espacios de protección y respuesta frente a la violencia de género en Cuba, mediante un equipo multidisciplinario integrado por funcionarias de la FMC y especialistas en psicología, derecho, medicina, pedagogía y trabajo social.

Sin embargo, Núñez sostuvo que el reconocimiento llega en un momento especialmente crítico para las mujeres cubanas.

"No solo nos alarma esta noticia, sino que también nos enfada frente a una situación humanitaria en Cuba que en estos últimos meses se ha agudizado, pero que lleva más de 60 años colocando a las mujeres y las niñas en el peor de los lugares", afirmó.

La activista recordó que el Observatorio de Género Alas Tensas ha documentado más de 300 feminicidios desde 2019 y cuestionó la efectividad de las políticas impulsadas por la Federación de Mujeres Cubanas.

"Nosotras documentamos cuáles son las acciones que realiza el régimen, que al final son las acciones que realiza la FMC, encargada de implementar el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer. Hemos visto que ninguna de las acciones legales que ellas han tomado se materializa. Quedan solo en papel", aseguró.

A juicio de Núñez, tampoco existen mecanismos que permitan evaluar el impacto de esas iniciativas.

"No hay manera de monitorear el impacto de las mismas. No hay rendición de cuentas, no hay transparencia sobre a dónde van fondos como los que reciben de Canadá para impulsar estas supuestas campañas, que son fantasías", señaló.

También criticó la ausencia de campañas públicas sostenidas para prevenir la violencia contra las mujeres.

"Ni en los medios oficiales, ni en la prensa, ni en las redes sociales de las instituciones puedes ver una campaña consistente, efectiva, que no solo se quede en las redes, sino que llegue a los hogares y a las escuelas", dijo.

Para la especialista, el reconocimiento de UNFPA fortalece la narrativa oficial del gobierno cubano sobre los derechos de las mujeres, ignorando la realidad documentada por organizaciones independientes.

"Esta noticia vuelve a reafirmar las complicidades que han sostenido al régimen y que han sostenido ese relato sobre la situación de las mujeres en Cuba y, en sentido general, de la ciudadanía cubana", concluyó.

Según datos del Observatorio de Género Alas Tensas, en lo que va de 2026 se han verificado 35 feminicidios en Cuba. La organización ha insistido en la necesidad de contar con estadísticas oficiales transparentes, mecanismos independientes de protección y políticas públicas eficaces para enfrentar la violencia machista en la isla.