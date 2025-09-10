Mario Díaz-Balart agradece homenaje en el Congreso a su hermano Lincoln

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart agradeció a la Asociación de Exmiembros del Congreso (FMC, por sus siglas en inglés) por honrar el legado de su hermano Lincoln, fallecido en marzo pasado y quien integró durante casi dos décadas esa institución estadounidense.

"Mi hermano, el Honorable Lincoln Díaz-Balart, veneraba al Congreso de los Estados Unidos porque entendía que representaba al pueblo del país más grandioso de la historia de la humanidad", expresó el representante republicano por la Florida.

En una alocución ante la FMC, Mario Díaz-Balart recordó que su hermano Lincoln, nacido en La Habana y exiliado en Miami junto a su familia, fue un ferviente defensor de los derechos humanos hasta su fallecimiento.

"Se dedicó no solo a fortalecer a los Estados Unidos de América, sino también a defender a quienes no tenían voz", dijo. "Siempre hizo todo lo posible por luchar por la libertad donde faltaba, por los derechos humanos donde no existían, e hizo todo lo posible para que otras personas en todo el mundo también pudieran tener voz y algún día vivir en libertad".

A finales de agosto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entregó de manera póstuma la Medalla de la Libertad del Gobernador al excongresista cubanoamericano, entre otras figuras del estado.



"Lincoln fue mi inspiración y mi maestro, y nos enseñó a mí y a mis hermanos a vivir con honor, pasión, dignidad, amor y fe", concluyó Díaz-Balart.