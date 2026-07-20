Una adolescente y una mujer que había denunciado a su agresor: el machismo en Cuba se cobra otras dos vidas

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La violencia de género y la misoginia continúan cobrando vidas en Cuba, mostrando una creciente complejidad en las agresiones registradas en el país. El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) confirmó dos nuevos feminicidios que elevan a 44 la cifra de crímenes machistas documentados en la isla en lo que va del año 2026.

Los crímenes, uno perpetrado en la Isla de la Juventud y otro en Santiago de Cuba, vuelven a poner de manifiesto las fallas del sistema de protección a las víctimas y la urgencia de abordar este flagelo desde las instituciones y la sociedad.

El cuerpo de Kirenia López Mendoza, de 43 años, fue hallado el pasado 18 de julio con signos de extrema crueldad en su vivienda del barrio Pueblo Nuevo de Nueva Gerona, la capital del municipio especial Isla de la Juventud.

Fuentes cercanas consultadas por el Observatorio, afirmaron que Kirenia sufría continuos maltratos por parte de su pareja y ya había realizado la denuncia ante las autoridades policiales, sin que ello impidiera la tragedia.

Las investigaciones preliminares señalan que en el crimen pudieron haber participado varios hombres, incluida su pareja en ese momento, por lo que OGAT se mantiene a la espera de mayores detalles.

Kirenia es recordada en su comunidad por su alegría y espíritu pacifista. Le sobreviven su hijo adolescente, su madre y su hermana.

El segundo asesinato cobró la vida de la adolescente Merlin Noay, de tan solo 17 años, quien falleció tras permanecer varios días hospitalizada a causa de un feroz ataque sufrido a principios de julio en la localidad de Yerba de Guinea, en el municipio santiaguero Songo La Maya.

El presunto agresor: un hombre de 64 años que había sido su padrastro y con quien mantenía un vínculo en tiempos recientes. Este hecho ha sido clasificado por la organización independiente como un feminicidio familiar e infantil.

Todos los sospechosos en ambos asesinatos se encuentran bajo la custodia de las autoridades a la espera de los procesos judiciales correspondientes.

En declaraciones sobre estos sucesos, Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), alertó sobre una peligrosa y preocupante tendencia observada en redes sociales: el enjuiciamiento y la revictimización constante de las víctimas y de sus familias:

"Vemos cómo se reproducen comentarios que juzgan las decisiones, las relaciones personales o la vida privada de las víctimas, como si ellas fueran responsables de la violencia sufrida o de su propia muerte".

“Ninguna relación o circunstancia personal, convierte a una mujer en culpable de que alguien la agreda o la asesine. Nadie tiene derecho a matar a otra persona. La responsabilidad corresponde, exclusivamente, a quien ejerce la violencia y también a la sociedad y a las instituciones que no han podido prevenirla”, enfatizó la especialista.

Desde la organización advierten que señalar o cuestionar lo que la víctima “hizo o dejó de hacer” desvía la atención de los verdaderos factores generadores de la brutalidad y el crimen: la normalización de la violencia y las relaciones de dominación y control, la falta de respuesta oportuna ante maltratos previos, la impunidad y la insuficiente protección institucional en un país que carece de mecanismos efectivos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.