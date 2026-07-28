Sin refugios ni protección: Alas Tensas documenta 359 feminicidios en Cuba desde 2019

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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) ha documentado 359 feminicidios en Cuba entre 2019 y el 27 de julio de 2026, una cifra que, según la organización, refleja la persistencia de la violencia machista en la isla y la ausencia de políticas públicas eficaces para prevenirla y proteger a las víctimas.

La actualización del subregistro independiente, publicada esta semana por Alas Tensas, muestra la evolución de los feminicidios documentados durante los últimos siete años: 16 casos en 2019; 33 en 2020; 36 en 2021; 36 en 2022; 90 en 2023; 56 en 2024; 48 en 2025 y 44 casos confirmados en lo que va de 2026, hasta el 27 de julio.

La organización sostiene que cada uno de esos casos representa una vida perdida que, en muchos casos, pudo haberse evitado con mecanismos efectivos de prevención, protección y atención a las víctimas.

En declaraciones a Martí Noticias, la especialista de género de Alas Tensas, Yanelys Núñez, explicó que el trabajo del observatorio comenzó en 2019 ante la ausencia de estadísticas oficiales y la necesidad de visibilizar una violencia que permanecía prácticamente invisible.

"Desde 2019, el Observatorio de Alas Tensas monitorea los feminicidios y otras formas de violencia contra la mujer. Ahí se encuentran los intentos de feminicidio, las desapariciones que en muchos casos devienen en feminicidios y también el asesinato de hombres en el contexto de esta violencia feminicida", explicó.

Núñez señaló que el objetivo del monitoreo no es únicamente contabilizar víctimas, sino evidenciar las deficiencias estructurales en la respuesta del Estado.

"El monitorear los feminicidios no es solo para tener una cifra dura, sino ayuda a exponer la falta de voluntad política del régimen para preservar las vidas de las mujeres cubanas", afirmó.

La activista advirtió que muchas mujeres continúan atrapadas en relaciones violentas porque carecen de alternativas para escapar.

"No existen iniciativas tan importantes como refugios para las víctimas. Hay muchas mujeres que se encuentran en situación de riesgo y no pueden salir de sus casas porque dependen económicamente de sus parejas y dependen de ese espacio para vivir", dijo.

También cuestionó la eficacia de los mecanismos creados para atender a las víctimas.

"Hemos comprobado con varias personas que esa línea funciona muy mal y que realmente su función, que es activar protocolos, no lo hace", denunció.

A ello, añadió, se suma la falta de preparación de las autoridades encargadas de recibir las denuncias.

"Tampoco hay capacitación a la policía, que muchas veces revictimiza a las mujeres que se acercan a hacer una denuncia contra sus parejas, reproduciendo el estereotipo de que entre marido y mujer nadie se debe meter", señaló.

Para Núñez, enfrentar la violencia de género requiere mucho más que reformas legales.

"La violencia hacia las mujeres no se erradica solo con políticas públicas, sino a partir de la voluntad de todo el tejido social, de la deconstrucción de estereotipos y de la construcción de redes de apoyo para mujeres que se encuentran en situación de riesgo", expresó.

En la publicación que acompaña la actualización del subregistro, Alas Tensas destacó que la documentación de los feminicidios ha sido posible gracias al trabajo conjunto de activistas, familiares de las víctimas y ciudadanos que denuncian los casos, así como al apoyo sostenido del periodismo independiente.

La organización agradeció expresamente la labor de los medios de prensa independientes y de la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, cuyo trabajo de verificación y acompañamiento ha sido fundamental para confirmar numerosos casos y mantener un registro sistemático de la violencia feminicida en la isla.

Asimismo, Alas Tensas reconoció la colaboración de observadoras, organizaciones de la sociedad civil y personas dentro y fuera de Cuba que contribuyen a recopilar información, verificar denuncias y preservar la memoria de las víctimas.

Para el observatorio, documentar cada feminicidio no solo permite conocer la dimensión de la violencia machista en el país, sino también identificar patrones, exigir justicia para las víctimas y reclamar políticas públicas efectivas que garanticen la protección de las mujeres cubanas, en un contexto donde el Estado continúa sin publicar estadísticas oficiales completas y actualizadas sobre estos crímenes.