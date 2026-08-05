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Este 5 de agosto se cumplen 32 años del Maleconazo, la primera protesta espontánea y multitudinaria contra el régimen cubano desde el triunfo de la Revolución en 1959. El estallido social, ocurrido en pleno Período Especial, marcó un antes y un después en la historia reciente de la isla y desencadenó la crisis migratoria de los balseros de 1994, que obligó a Washington y a La Habana a negociar nuevos acuerdos migratorios.

Aquellos acuerdos establecieron que Estados Unidos otorgaría un mínimo de 20.000 visas legales al año para ciudadanos cubanos y sentaron las bases de la política migratoria que posteriormente sería conocida como “pies secos, pies mojados”, ya derogada.

La protesta ocurrió el 5 de agosto de 1994, cuando cientos de cubanos llegaron al Malecón de La Habana con la esperanza de abordar embarcaciones para abandonar el país. Lo que comenzó como un intento de escapar de la isla terminó transformándose en la mayor manifestación antigubernamental registrada en Cuba hasta ese entonces.

“Pensando en ese momento, de cómo podernos ir, porque había efervescencia, estaba revuelta La Habana”, recordó uno de los residentes de la capital que participó en aquellos hechos.

A medida que más personas se sumaban a la concentración, el ambiente se agitaba. “Libertad”, “Abajo Fidel” y “Queremos irnos”, fueron las consignas que comenzaron a escucharse por las calles del Malecón, reflejando un descontento que llevaba meses acumulándose.

“Lo que venía bajando era una cantidad de gente y nosotros seguimos caminando y protestando y gritando: libertad, libertad, libertad”, relató el manifestante.

El colapso económico detrás de la protesta

El Maleconazo fue la expresión de una profunda crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética, principal sostén financiero del régimen cubano durante décadas. Sin ese respaldo, la isla entró en el llamado Período Especial, caracterizado por una severa escasez de alimentos, combustible y medicamentos.

Los apagones superaban con frecuencia las doce horas diarias, el transporte público prácticamente colapsó y la desesperación por emigrar crecía entre la población.

“Esa protesta fue grandísima y durísima por algo parecido a lo que está sucediendo ahora”, afirmó uno de los entrevistados en La Habana por Martí Noticias, al comparar las condiciones de entonces con la crisis que enfrenta el país actualmente.

Muchos de quienes participaron en aquellas jornadas recuerdan que creían estar viviendo un momento decisivo. “Yo creí que era el principio del fin de esta historia, pensábamos nosotros”, comentó otro residente.

La respuesta del régimen

La reacción del régimen fue inmediata. Brigadas de Respuesta Rápida, agentes de la Seguridad del Estado y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria fueron desplegados para dispersar la manifestación mediante detenciones y el uso de la fuerza.

Horas después, Fidel Castro llegó personalmente al Malecón mientras continuaban los operativos represivos. “Cogían a las mujeres por los pelos y las metían dentro de los Ladas y de las guaguas. Pero era mucha la efervescencia que había”, recordó un testigo, quien relató cómo numerosos manifestantes fueron arrestados durante la operación.

Tras sofocar la protesta, Fidel Castro anunció que su Gobierno no impediría la salida por mar de quienes quisieran abandonar Cuba. La decisión provocó una nueva ola migratoria sin precedentes. En pocas semanas, cerca de 35.000 cubanos se lanzaron al mar en embarcaciones improvisadas con la intención de llegar a Estados Unidos.

“Eso fue una locura. La gente haciendo balsas y saliendo. Se perdieron muchas vidas, pero también muchos llegaron”, recordó una de los entrevistadas.

La magnitud de la crisis obligó a ambos gobiernos a negociar un nuevo marco migratorio que buscaba ordenar los flujos de migración irregular entre ambos países.

Treinta y dos años después, numerosos cubanos consideran que las causas que originaron el Maleconazo siguen presentes e incluso se han agravado. “En el Período Especial tú le dabas una patada a una piedra y buscabas mil pesos. Ahora esto está peor que el Período Especial no encuentras nada”, expresó una de las residentes consultadas.

Para muchos, el Maleconazo también dejó una enseñanza política al demostrar que el descontento social puede estallar de forma espontánea cuando la crisis alcanza niveles insostenibles. Una dinámica que muchos observadores volvieron a identificar durante las protestas nacionales del 11 de julio de 2021.

“Estamos esperando el momento en que todos nos vamos a unir, porque La Habana no aguanta más”, afirmó otro de los entrevistados.

Más de tres décadas después, Cuba vuelve a enfrentar una de las peores crisis económicas de su historia reciente, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, e inflación. Para muchos cubanos, el Maleconazo ya no representa únicamente un episodio del pasado, sino un recordatorio de que las condiciones que lo provocaron siguen siendo parte de la realidad de la isla.