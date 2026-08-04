"Tres días sin luz y aquí no viene ningún dirigente"

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Habitantes de La Habana Vieja salieron a las calles este lunes para manifestarse por la falta de servicio eléctrico. Los vecinos del barrio de Belén se concentraron en la zona de la calle Inquisidor, entre Luz y Acosta, tras acumular tres días sin electricidad.

La activista Regla Duvergel presenció los hechos y transmitió su testimonio a Martí Noticias mediante videos: "No hay luz desde hace tres días aquí en la Habana Vieja. Y no viene ningún dirigente".

Protestas similares con toque de cazuelas se registraron en la calle Obispo durante la noche del lunes. Una residente del área, que solicitó el anonimato, declaró a Martí Noticias que la manifestación comenzó tras 48 horas de corte. Según su testimonio, el suministro se restableció el lunes a las 3:00 p.m., pero volvió a cortarse a las 4:00 p.m.

Las interrupciones en el suministro eléctrico se extienden a otras regiones del país. En el municipio de Río Cauto, provincia de Granma, la activista Eliannis Villavicencio denunció en redes sociales un corte de 50 horas. Por su parte, en Ciego de Ávila se reportaron 49 horas continuas sin servicio.

Testimonios remitidos a Martí Noticias por el opositor José Daniel Ferrer documentan la situación en Camagüey. Un residente de esa provincia afirmó: "Aquí en Camagüey no hay corriente desde ayer a las 6 de la mañana, mira la hora que es y no hay corriente. Según ellos, el sistema se cayó".

También en Camagüey, Anisia Manresa describió el impacto de la falta de electricidad en la vida cotidiana: "Es doloroso, duro para una madre ver cómo tu hijo se la pasa irritado, llorando por el calor, bañadito en sudor, con sarpullido por el cuerpo luego de ser vencido por el cansancio, por no poder ponerle un ventilador porque no hay corriente".



Medios oficiales informaron el lunes sobre una nueva caída del sistema eléctrico nacional, atribuida a una oscilación en la red.

Este martes, la Unión Eléctrica de Cuba comunicó que trabajaba para incorporar las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. La entidad aseguró que el sistema ya se encontraba interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín.

Consultado sobre el reporte estatal, el activista Yoelexis Acosta, residente en San Juan y Martínez, Pinar del Río, cuestionó la versión oficial: "Yo te digo que eso es mentira, ya más de 4 días sin corriente, esa es la realidad, agua, ni por quién llorar, imagínate una pipa, 16 mil pesos tienen para que decirse la comida, no se perder y la poca que consigue y es la gente durmiendo en los portales, las casas y para qué….. esa es la realidad,..... caótica".