Cuba sufre sexto apagón nacional del año tras colapso total del sistema eléctrico

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La crisis energética cubana sumó un nuevo episodio la noche de este domingo 2 de agosto, cuando el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió una desconexión total a las 10:43 p.m., según informó la Unión Eléctrica (UNE) a través de sus redes sociales.

Como ya se ha vuelto usual, la entidad estatal confirmó el colapso del sistema con un breve comunicado sin ofrecer detalles sobre las causas inmediatas del incidente.

La caída ocurrió apenas 21 horas después de que se restableciera una desconexión parcial registrada el sábado, cuando la salida simultánea de las líneas de transmisión de 220 kilovoltios Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara dejó sin servicio eléctrico a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas durante alrededor de siete horas. La UNE informó que la reconexión del occidente del país se completó a la 1:10 de la madrugada del domingo.

Antes del apagón general, el sistema eléctrico ya operaba en una situación extremadamente vulnerable. Para la jornada dominical se pronosticaba un déficit de generación de 2.195 megavatios en el horario pico, con una disponibilidad estimada de apenas 1.035 MW frente a una demanda cercana a los 3.200 MW. Como indicio de la fragilidad del sistema, durante la mañana salió de servicio la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.

Los comentarios críticos en el post de la UNE no se hicieron esperar.

"Waooo, qué gran noticia; no sabíamos que se había caído, es que como no tenemos nunca, ¿saben?", comentó de sde Varadero, Matanzas, la usuaria Estefani Estrada.

"La utopía está en el horizonte, sean optimistas", escribió Alberto Rodríguez en tono sarcástico, refiriéndose a las recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel.

"Ya se ven los resultados de la Asamblea y las soluciones dadas por el ministro", dijo desde Morón, Ciego de Ávila, Ares Pardo.

Con esta nueva avería, el país registra su sexta desconexión total del SEN en 2026 y la cuarta ocurrida durante el verano. Los apagones generales anteriores tuvieron lugar el 16 de marzo, cuando se produjo la interrupción más prolongada del año con una duración de 29 horas y 29 minutos; el 21 de marzo; el 6 de julio, vinculada a la salida de la Unidad 6 de la central termoeléctrica de Nuevitas; el 10 de julio, debido a una falla en una línea de transmisión; y el 14 de julio, tras la salida imprevista de la Unidad 1 de Felton, en Holguín.

De acuerdo con la UNE, las labores de recuperación comenzaron de manera gradual durante la madrugada de este lunes 3 de agosto, priorizando hospitales, servicios esenciales y sistemas de abasto de agua. A las 2:36 a.m. quedaron sincronizadas dos unidades de Energas Boca de Jaruco, mientras que en La Habana se reportó la recuperación de varias subestaciones y circuitos, lo que, presuntamente, permitió restablecer el servicio a alrededor del 14% de los clientes de la capital, unos 87 mil usuarios, según reportes preliminares.

En provincias como Cienfuegos también se activaron “islas” de generación para garantizar el funcionamiento de servicios básicos, dijeron las autoridades.

Sin embargo, especialistas advierten que la recuperación total del sistema puede extenderse durante horas o incluso días y que el restablecimiento del SEN no elimina necesariamente los apagones provocados por el déficit de generación.

La crisis eléctrica en Cuba responde a problemas estructurales acumulados durante años. Entre los principales factores figuran el envejecimiento de las centrales termoeléctricas, las frecuentes averías y mantenimientos en unidades de generación, la escasez crónica de combustible y la paralización de más de un centenar de centrales de generación distribuida. A ello se suman déficits diarios que en los últimos meses han superado con frecuencia los 2.000 megavatios.

Mientras el régimen cubano atribuye la situación fundamentalmente al impacto del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y al llamado “cerco energético”, especialistas y medios independientes señalan la insuficiencia de inversiones, el deterioro prolongado de la infraestructura y problemas de gestión dentro del sector eléctrico.

La sexta desconexión nacional de este año consolida a 2026 como uno de los períodos más difíciles para el sistema eléctrico cubano, con afectaciones crecientes para la población, los servicios básicos y la actividad económica.