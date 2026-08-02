Cubanos cuestionan anuncio de restablecimiento de la red eléctrica tras colapso en occidente del país

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La Unión Eléctrica en Cuba (UNE) anunció que restableció la conexión al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) del occidente de la isla tras unas siete horas de una nueva caída parcial de esta red pero los cubanos en el perfil de la UNE en redes sociales cuestionaron fuertemente este anuncio asegurando que muchos siguen apagón.

“¿El A1218 para cuándo? La cuadra de Mariela Castro desde anoche con servicio y tienen el resto de Siboney apagado. Dejen el abuso y el descaro”, escribió la usuaria Daelys Acosta en el perfil oficial de la UNE en Facebook.

El comunicado de la UNE aseguró que a la 1:10 de la madrugada de este domingo se interconectó nuevamente el SEN tras la caída parcial ocurrida el sábado a las 6:07 pm que puso a oscuras total a todas las provincias desde Pinar del Río a Matanzas. Según el parte oficial, esa desconexión fue porque se dispararon dos líneas de 220 kV.

“Cuando se cansarán de mentirle al pueblo, de continuar una farsa que ya nadie cree. En mi circuito desde el viernes a las 4 de la tarde no hay electricidad”, denunció el usuario Osmel Lissabet en la página de Facebook de la UNE.

La nueva desconexión parcial del occidente de la isla ocurrió tras los tres apagones nacionales el país sólo el pasado mes de julio, que suman cinco en total en lo que va de 2026.

"Pasé toda la noche en vela, no pegué un ojo por el calor, los mosquitos", declaró a la AFP Natalia Mendoza, de 66 años. "Es muy duro esto".

Los apagones de las últimas semanas en la capital de la isla han superado las 30 horas mientras que en el resto del país duran varios días. Una situación que tiene al límite ya a muchos pobladores del país.

“¿Dónde está la corriente porque en Guira de Melena provincia Artemisa llevamos más de 48 horas sin corriente.? Primero que una avería, después la caída del SEN”, respondió la usuaria Anaivis Oramas al anuncio en Facebook de la UNE del restablecimiento de la red el occidente cubano.

Pese al anuncio de la interconexión de la red eléctrica en la zona occidental de Cuba, la UE pronosticó para este domingo una afectación de 2.195 MW en la tarde-noche, el horario de mayor demanda.

“Para los cubanos de a pie es como si todavía estuviera caído el SEN. Ya lo de ustedes no tiene calificativos. Solamente voy a decir que no tienen vergüenza ni empatía”, publicó la usuaria Niurka Pérez en la página oficial de la UNE en Facebook.