Cubalex presentará ante la CIDH un informe sobre la militarización de la vida civil en Cuba

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Cubalex presentará el próximo 4 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la creciente militarización de la vida civil en Cuba, documentada durante los últimos seis meses.

La audiencia, titulada “Cuba: Impactos de la militarización”, se celebrará durante el 196º Período de Sesiones de la CIDH. Según la organización, el Estado cubano también fue convocado a participar.

Cubalex afirma haber registrado al menos 215 acciones de militarización entre febrero y el 24 de julio de 2026, entre ellas despliegues en barrios tras protestas por apagones, restricciones de viaje entre provincias, congelamiento de cuentas y preparación militar en escuelas y universidades.

El informe también recoge el procesamiento de un civil ante un tribunal militar por un video satírico y amenazas de muerte contra presos políticos. La organización sostiene que estas prácticas se intensificaron tras la aprobación, en enero, de medidas para el paso al “Estado de Guerra”.

De acuerdo con sus datos, los incidentes aumentaron de 10 en febrero a 54 en junio, mientras que en las primeras tres semanas de julio se contabilizaron 39. Cubalex asegura que la presencia militar crece después de los principales picos de protesta y amplía la capacidad represiva del Ministerio del Interior.

La audiencia será transmitida a las 11:00 de la mañana a través del canal de YouTube de la CIDH. Ese mismo día, a las 9:00, la Comisión abordará la situación de la población adulta mayor en Cuba.