"Me van a sacar de prisión con una pala o en una caja de muerto", el Spiderman de Cuba exige fecha de juicio

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Javier Martín Gutiérrez, conocido popularmente como el Spiderman cubano, advirtió desde la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, que se declarará en huelga de hambre si las autoridades no le fijan una fecha de juicio en un plazo de seis meses.

En un audio grabado desde la cárcel, el deportista de artes marciales mixtas, de 34 años, expresó su inconformidad tras la negativa de la fiscalía del municipio Playa a la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por su defensa.

"No tienen ningún motivo para denegarlo. Yo no soy un potencial delictivo para estar en una prisión de máxima seguridad, y más con el delito del que se me acusa, que se supone que es desacato y alteración del orden público. Delito que se va a caer", afirmó Martín Gutiérrez.

El detenido sostuvo que no ha existido cumplimiento de los compromisos acordados previamente con las autoridades y enfatizó su determinación de protestar si continúa la incertidumbre sobre su proceso penal: "Si en seis meses no tengo en mi poder una fecha de juicio, yo me planto y punto. Entonces me van a tener que sacar de aquí con una pala, o una caja de muerto".

Su esposa, Alisandra Cuza, confirmó que las autoridades rechazaron la solicitud para que el detenido esperara el proceso penal en libertad condicional o bajo prisión domiciliaria, así como un recurso de queja interpuesto por el abogado defensor.

Cuza explicó que la defensa buscaba trasladar el expediente judicial directamente al tribunal municipal de Playa para acelerar la fijación del juicio.

Según su testimonio, la notificación del rechazo no fue entregada por escrito, sino mediante un mensaje transmitido por el instructor del caso al abogado, quien ya presentó una nueva solicitud de cambio de medida.

Asimismo, la pareja del deportista, quién lo visitó junto a su madre Lourdes Gutiérrez este miércoles, denunció el deterioro de las condiciones de salud y de vida de Martín Gutiérrez en el centro penitenciario.

La esposa señaló que el prisionero ha presentado cuadros de fiebre y diarrea, sumado al escaso acceso a agua potable dentro del penal, lo que obliga a la familia a proveerle alimentos y agua durante las visitas.



Martín Gutiérrez cumplió recientemente tres meses privado de libertad tras ser arrestado el pasado 24 de abril en el municipio habanero de Marianao. Su detención se produjo luego de realizar transmisiones en directo a través de redes sociales durante nueve días desde el portal de su vivienda, en las que criticaba los cortes de electricidad, la escasez de alimentos y medicinas, y el incremento de la violencia social.

En el momento de la detención, la familia calificó el arresto de violento, señalando que agentes vestidos de civil lo interceptaron en la vía pública cuando regresaba de entrenar, lo derribaron al suelo sin que opusiera resistencia y lo trasladaron inicialmente a la sede de la Seguridad del Estado en Villa Marista, antes de ser enviado al Combinado del Este bajo prisión preventiva.