Spiderman cubano denuncia brutal golpiza durante su arresto; régimen le niega cambio de medida

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Las autoridades judiciales cubanas negaron la solicitud de cambio de medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario a Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como "Spiderman", un campeón de Artes Marciales Mixtas (MMA) de 34 años que se encuentra recluido en el centro de detención Villa Marista, en La Habana.

Ante esta decisión, el abogado defensor de Martín Gutiérrez interpuso un recurso de apelación contra la negativa del tribunal de otorgarle la modificación de la medida cautelar, por lo que la familia se encuentra actualmente a la espera de una respuesta judicial.

Lourdes Gutiérrez, madre del detenido, informó este sábado a Martí Noticias sobre esta acción legal, tras confirmarse que la Fiscalía cubana ya ha rechazado en dos ocasiones consecutivas los reclamos de la defensa.

Martín Gutiérrez fue detenido el pasado viernes 24 de abril tras haber protagonizado una protesta pública de nueve días desde el balcón de su vivienda en el municipio de Marianao. Durante la manifestación, transmitida por videos en redes sociales, el deportista criticó la crisis energética, el incremento de la violencia callejera y el consumo de drogas entre los jóvenes de la isla.

A través de una carta manuscrita redactada desde Villa Marista y enviada recientemente a su familia, el joven denunció haber sido víctima de una violenta agresión física en el momento de su arresto por parte de unos diez oficiales no identificados de la Seguridad del Estado.

"Me atraparon a traición ya inmovilizado me apretaron los testículos y golpearon, arremetieron propinándome golpes en la parte posterior de la cabeza, nuca, sentido etc.", relata el texto enviado a Martí Noticias.

En su misiva, el luchador detalla que tras ser golpeado fue trasladado inicialmente a la unidad policial de San Agustín y luego a la sede de la Seguridad del Estado en Villa Marista. Denuncia además haber permanecido parado durante 24 horas consecutivas sin recibir la debida atención médica para sus heridas, así como haber perdido unas 20 libras de peso debido a que la alimentación en el centro penitenciario llega en mal estado.

Por su parte, Lourdes Gutiérrez declaró a Martí Noticias que vecinos del lugar le aseguraron que su hijo fue golpeado brutalmente por un numeroso grupo de policías durante el operativo de captura. La madre cuestionó la validez del cargo de "desorden público" bajo el cual se mantiene la investigación legal.

“Por expresar lo que sentía en su casa eso no es desorden público. Él no tenía coro, estaba solo. Y aquí ningún vecino se quejó de nada, al contrario, los vecinos lo apoyaban”, afirmó Gutiérrez a Martí Noticias.

De acuerdo con las declaraciones dadas por el abogado de la defensa a su pareja, Lisandra Cuza, la investigación oficial se centra en los videos publicados por el peleador en Facebook, en los cuales menciona directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel. La familia había alertado previamente sobre las intenciones de las autoridades de imputarle también el cargo de incitación a delinquir.

Pese al régimen de aislamiento, el deportista ratificó sus posturas críticas durante su primer encuentro formal con su abogado el pasado 28 de abril. “A él por su forma de pensar no lo pueden acusar de nada... él lo dijo ahí bien clarito: 'Aquí el presidente no sirve'”, reportó Cuza a Martí Noticias.

En los fragmentos finales del manuscrito enviado desde el centro de detención de la Seguridad del Estado en La Habana, Martín Gutiérrez exhorta a la Fiscalía a aceptar el cambio de medida provisional. En el documento, manifiesta su disposición a comprometerse a no realizar más manifestaciones públicas ni denuncias sociales a cambio de su liberación domiciliaria, concluyendo que no se siente arrepentido de sus actos, sino "decepcionado de todo".