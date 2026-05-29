“Él no ha cometido ningún delito": Esposa del spiderman cubano exige su liberación

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El luchador cubano de artes marciales mixtas Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman”, permanece encarcelado en la prisión Combinado del Este mientras enfrenta acusaciones de “incitación a manifestaciones y desorden público”, según denunció su esposa, Lisandra Cuza.

Martín Gutiérrez, de 34 años, fue arrestado el pasado 24 de abril tras protagonizar varias protestas pacífica desde el balcón de su vivienda en el municipio habanero de Marianao. Durante nueve días, el deportista transmitió en redes sociales mensajes en los que cuestionó la crisis energética, la escasez de alimentos y medicamentos, el aumento de la violencia y el consumo de drogas entre jóvenes cubanos.

En declaraciones sobre el arresto de su esposo, Cuza aseguró que el deportista fue interceptado por agentes vestidos de civil cuando regresaba de entrenar.

“Lo agarraron, lo tiraron contra el piso. Él no se defendió, él no hizo nada”, afirmó. Según su relato, fue introducido en una camioneta y posteriormente trasladado a una unidad policial antes de ser conducido a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana.

La esposa del luchador denunció además los maltratos durante la detención. “Le dieron golpes, lo maltrataron”, dijo, y aseguró que cuando pudo verlo presentaba lesiones visibles en la frente y los brazos.

De acuerdo con Cuza, la familia ha recibido información limitada sobre el proceso judicial y depende principalmente de las comunicaciones del abogado defensor. Explicó que la defensa solicitó un cambio de medida cautelar y que aún esperan una respuesta de la Fiscalía.

“Estamos esperando respuesta de la fiscalía de un cambio de medida que presentó el abogado”, señaló. Agregó que el traslado al Combinado del Este se produjo después de concluir la fase de investigación en Villa Marista.

“Él sigue haciendo sus entrenamientos por la mañana y por la tarde”, afirmó, aunque indicó que la dieta disponible en prisión no cubre las necesidades nutricionales de un atleta de alto rendimiento.

Cuza insistió en que su esposo no cometió ningún delito. “Él simplemente expresó su sentir, él habló de su realidad”, declaró.

“Lo único que exigimos es que lo liberen, que lo dejen libre, porque es que no ha cometido delito ninguno”.

La familia sostiene que la ausencia del deportista ha tenido además un impacto económico significativo. Según explicó su esposa, Martín Gutiérrez era el principal sostén del hogar y también ayudaba económicamente a su madre.