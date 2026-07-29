Investigación rastrea cargamentos de petróleo venezolano enviados a Cuba que nunca llegaron a la isla

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Una investigación conjunta de Diario de Cuba, Armando.info, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela y La Prensa concluyó que al menos nueve cargamentos de crudo y fuel oil despachados por la estatal venezolana PDVSA con destino declarado a Cuba durante 2025 no aparecen registrados en puertos de la isla, pese a que ese año las autoridades cubanas atribuyeron la crisis eléctrica a la falta de combustible.

El trabajo periodístico, basado en documentos internos filtrados de PDVSA, registros marítimos, bases de datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas y plataformas de rastreo de embarcaciones, estima que los nueve envíos sumaban 7,57 millones de barriles, valorados en alrededor de 429 millones de dólares.

Ocho de los cargamentos figuraban consignados a Cubametales, empresa estatal vinculada al conglomerado militar GAESA y sancionada por Estados Unidos, mientras que el restante estaba destinado a Shineful Energy Co., una sociedad vinculada al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, sancionado por Washington.

Según la investigación, varios de los buques que transportaban el petróleo tenían como destino declarado el puerto de Matanzas. Sin embargo, los registros de tráfico marítimo consultados no muestran que esas embarcaciones atracaran en Matanzas, La Habana o Cienfuegos durante el período analizado.

El texto señala que la base de datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas solo registra seis cargamentos de PDVSA que llegaron a Cuba entre junio y septiembre de 2025, ninguno de ellos correspondiente a los nueve envíos reflejados en los documentos internos de la petrolera venezolana.

La investigación sostiene que parte de la ruta conduce a la red empresarial de Carretero, empresario panameño con vínculos comerciales a los gobiernos de Venezuela y Cuba. Uno de los cargamentos estaba consignado a Shineful Energy Co., una de las empresas asociadas a esa red.

Los investigadores también documentan operaciones de transferencia de petróleo entre buques en alta mar. Citan el caso del tanquero Skipper, que, según una investigación previa de The New York Times, transfirió parte de su carga al Neptune 6 antes de continuar viaje hacia Asia. El Skipper fue posteriormente incautado por fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela.

La investigación afirma además que sociedades registradas en China, Singapur y Hong Kong vinculadas a Carretero exportaron desde Venezuela unos 47 millones de barriles de crudo entre mayo y septiembre de 2025, con un valor estimado de 2.600 millones de dólares, utilizando, en parte, embarcaciones que ocultaban o manipulaban sus sistemas de identificación para dificultar el seguimiento de las cargas.