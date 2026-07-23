EEUU amplía sanciones contra Cuba y apunta a servicios médicos, energía y el puerto del Mariel

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este jueves sus sanciones contra estructuras económicas y funcionarios vinculados al régimen cubano, al incluir en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— a dos ciudadanos y nueve empresas y organismos de la isla.

Las nuevas designaciones alcanzan a sectores estratégicos para el Gobierno cubano, entre ellos la exportación de servicios médicos, la industria petrolera, el transporte marítimo, las operaciones financieras y la Terminal de Contenedores del Mariel.

Dos cubanos incluidos en la lista de sancionados

OFAC agregó a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas —SDN— a:

José Ángel Portal Miranda , ciudadano cubano nacido el 10 de enero de 1967 y residente en La Habana, ministro de Salud Pública.

, ciudadano cubano nacido el 10 de enero de 1967 y residente en La Habana, ministro de Salud Pública. Gretza Sánchez Padrón, ciudadana cubana nacida el 28 de noviembre de 1970, residente en Villa Clara y vinculada por el Tesoro a la Unidad Central de Cooperación Médica.



La inclusión de Sánchez Padrón y de la Unidad Central de Cooperación Médica apunta directamente al entramado utilizado por el régimen para organizar y administrar las llamadas misiones médicas cubanas en el extranjero.

Sanciones contra la comercialización de servicios médicos

Entre las entidades incorporadas aparece la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., conocida también como CSMC, Servicios Médicos Cubanos o Cuban Medical Services Marketing Company.

La empresa, constituida en 2011, se encarga de comercializar internacionalmente los servicios de profesionales cubanos de la salud y es una pieza fundamental del sistema mediante el cual La Habana obtiene ingresos por el envío de médicos y otros trabajadores sanitarios al extranjero.

También fue sancionada la Unidad Central de Cooperación Médica, con sede en Marianao, fundada en 1984 y encargada de organizar y controlar el despliegue de personal médico cubano fuera del país.

Golpe al sector petrolero y energético

Las medidas incluyen a varias entidades relacionadas con la producción, investigación y comercialización de combustibles:

Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. , conocido como CEINPET.

, conocido como CEINPET. Empresa de Energía S.A. , ENERSA.

, ENERSA. EINARBO S.A., dedicada al comercio mayorista de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos.

Estas designaciones amplían la presión de Washington sobre el sector energético cubano, en momentos en que la isla atraviesa una grave crisis de generación eléctrica, escasez de combustible y apagones prolongados.

La Terminal de Contenedores del Mariel

OFAC sancionó además a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., identificada también como Mariel Container Terminal o TCM.

La entidad aparece vinculada directamente al Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA, el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía cubana.

La terminal constituye una infraestructura estratégica para las importaciones, exportaciones y operaciones logísticas de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Su inclusión en la lista de sancionados puede aumentar el riesgo para empresas, navieras y entidades financieras extranjeras que mantengan relaciones comerciales con ella.

Empresas marítimas y financieras

La nueva ronda de medidas también alcanza a:

Coral Marítima S.A. , empresa de transporte marítimo y costero de mercancías vinculada al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario.

, empresa de transporte marítimo y costero de mercancías vinculada al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario. Orbit S.A. , entidad dedicada a actividades financieras y de seguros.

, entidad dedicada a actividades financieras y de seguros. CEIBA Investments Limited, fondo registrado en Guernsey y relacionado con inversiones en Cuba.

La designación de CEIBA Investments estuvo acompañada por tres licencias generales emitidas por OFAC para regular determinadas operaciones vinculadas a la compañía.

Licencias generales para cerrar operaciones con CEIBA

OFAC publicó la Licencia General 2, que autoriza el cierre ordenado de transacciones relacionadas con CEIBA Investments Limited.

La Licencia General 3 permite determinadas transacciones relacionadas con deuda, acciones o contratos de derivados vinculados a CEIBA.

La Licencia General 4, por su parte, autoriza operaciones destinadas a misiones oficiales de terceros países en Cuba.

Estas licencias no eliminan la designación de CEIBA, sino que establecen excepciones específicas para facilitar el cierre de operaciones, resolver instrumentos financieros existentes y evitar afectaciones indebidas a representaciones diplomáticas extranjeras.

¿Qué implican las sanciones?

La entrada en la lista SDN supone, de manera general, el bloqueo de los bienes e intereses en propiedades que las personas y entidades sancionadas posean en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos y empresas estadounidenses.

También prohíbe a personas estadounidenses realizar transacciones con los designados, salvo que exista una autorización específica o una licencia de OFAC.

La medida puede tener consecuencias adicionales fuera de Estados Unidos, porque bancos, aseguradoras, navieras e inversionistas internacionales suelen evitar operaciones con entidades incluidas en la lista SDN para reducir riesgos legales y financieros.

Lista de entidades cubanas sancionadas

Las nueve entidades relacionadas con Cuba incluidas en esta actualización son:

CEIBA Investments Limited Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. — CEINPET Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. Coral Marítima S.A. EINARBO S.A. Empresa de Energía S.A. — ENERSA Orbit S.A. Terminal de Contenedores de Mariel S.A. Unidad Central de Cooperación Médica

La decisión forma parte de una actualización más amplia de sanciones que también incluyó redes vinculadas a Hamas, la Hermandad Musulmana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso cubano, las medidas se concentran en estructuras utilizadas por La Habana para obtener divisas, gestionar inversiones, comercializar servicios médicos y controlar operaciones energéticas y portuarias.