¿Dónde están los millones de las misiones médicas? la pregunta que surge ante el caos de salud pública en Cuba (VIDEO)

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Enfermarse en Cuba se ha convertido para muchos en una carrera contra el tiempo. Conseguir un medicamento, acceder a una cirugía o encontrar una cama hospitalaria puede significar semanas o incluso meses de espera dentro de un sistema sanitario que durante décadas fue presentado por el régimen como uno de sus principales logros.

La realidad que describen pacientes, médicos y las propias cifras oficiales refleja un escenario muy distinto. La escasez de recursos, el éxodo de profesionales y el deterioro de la infraestructura hospitalaria han puesto al sistema de salud cubano bajo una presión creciente.

Más de 96 mil personas esperan una cirugía

Rosa Valentina Pérez pasó semanas esperando una tomografía. Su caso representa la situación que viven miles de cubanos que dependen de un sistema cada vez más crítico.

"Ustedes no pueden imaginar lo que es vivir con estos dolores, saber que poco a poco te están mermando la vida y que, aun así, lo único que te dicen es: Vamos a ver cuándo se puede", aseguró Rosa.

Según datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba, más de 96 mil personas permanecen en listas de espera para ser operadas. La propia institución reconoció que la cifra podría aumentar debido a la falta de medicamentos, anestesia, oxígeno y otros insumos indispensables para realizar intervenciones quirúrgicas.

Para el médico cubano Alfredo Melgar, la crisis alcanza prácticamente todas las áreas del sistema sanitario.

"La gente se está quejando de las deficiencias de todo tipo: falta de personal médico, no hay equipos para diagnósticos, no tienen materiales para los salones de operaciones y hay una enorme escasez de medicamentos. Los médicos de familia se han marchado. Hay un caos total en el sistema de salud cubano", afirmó el galeno exiliado en Estados Unidos.

El éxodo de médicos agrava la crisis

La escasez de personal es uno de los factores que más preocupa a los especialistas. Datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) muestran que Cuba perdió cerca de 31 mil médicos entre 2021 y 2024, una reducción que ha impactado la atención primaria, los hospitales y los servicios especializados.

Melgar atribuye este fenómeno tanto a la emigración como a la participación de profesionales en misiones médicas en el extranjero.

"Muchos se han ido a las misiones o han emigrado a América Latina, Estados Unidos y Europa buscando una mejor vida. Después de estudiar tantos años medicina y hacer una especialidad, necesitan una remuneración acorde con ese sacrificio", explicó el médico.

El régimen cubano sostiene que el deterioro del sistema sanitario responde principalmente al embargo estadounidense y al endurecimiento de las sanciones.

Sin embargo, Melgar considera que la crisis también es consecuencia de años de falta de inversión, deterioro de la infraestructura hospitalaria y decisiones económicas que, según afirma, han relegado al sector de la salud.

"Ellos sí tienen dinero; no pueden culpar al embargo. Por las misiones médicas han obtenido millones de dólares de Brasil, México, Italia, Uruguay y países africanos. La pregunta es dónde está ese dinero y por qué no se invirtió en mejorar los hospitales, reducir las listas de espera o mejorar las condiciones de trabajo de los médicos y cirujanos", señaló.

La crisis sanitaria se combina con un escenario epidemiológico cada vez más complejo

A las dificultades hospitalarias se suma ahora un aumento de enfermedades transmisibles que incrementa la presión sobre un sistema con recursos limitados.

Especialistas advierten sobre la circulación de dengue, chikungunya, hepatitis, parasitosis intestinal y otras infecciones asociadas al deterioro de las condiciones sanitarias y ambientales.

"Las epidemias están por todas partes. Hay dengue, zika, chikungunya, hepatitis, parasitismo intestinal. Las aguas están contaminadas y existen basureros por todos lados. Hace falta una limpieza urgente para evitar que la población siga enfermando", advirtió Melgar.

Mientras La Habana responsabiliza al embargo estadounidense por la crisis sanitaria, el debate también se centra en la gestión de los recursos del país. Documentos financieros conocidos en los últimos meses han mostrado que el conglomerado militar GAESA ha administrado miles de millones de dólares y controla una parte significativa de la economía cubana, un contraste que alimenta las preguntas sobre las prioridades de inversión en medio del deterioro del sistema público de salud.