Apagón masivo en Cuba: Se desconecta otra vez el Sistema Eléctrico Nacional

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba quedó a oscuras este lunes tras una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó en un breve comunicado publicado en redes sociales que ocurrió una “desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional” y señaló que las autoridades investigan las causas del fallo. La empresa agregó que ofrecerá información adicional a medida que avance la evaluación de la avería.

El apagón generalizado se produce después de meses de crecientes dificultades para sostener el suministro eléctrico, marcadas por averías en centrales termoeléctricas, limitaciones en la disponibilidad de combustible y déficits de generación que han provocado prolongados cortes de electricidad en todo el país.

Los frecuentes apagones se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población cubana y han impactado la actividad económica, los servicios públicos y la vida cotidiana en toda la isla. Las autoridades no han informado aún cuándo podría restablecerse completamente el servicio tras el nuevo colapso del sistema.

Noticia en desarrollo.