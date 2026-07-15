EEUU ha pagado cerca de 3 millones de dólares a víctimas del Síndrome de La Habana

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Estados Unidos ha realizado los primeros pagos de compensación al personal afectado por el "Síndrome de La Habana", una misteriosa afección neurológica reportada por diplomáticos, agentes de inteligencia y sus familiares durante la última década, informó el Departamento de Guerra.

Los pagos, los primeros realizados al personal gubernamental en el marco de la Ley Havana, aprobada en 2021, ascienden a casi 3 millones de dólares y buscan compensar a trabajadores que reportaron los llamados “incidentes de salud anómalos”, cuyo primer caso conocido surgió entre funcionarios estadounidenses destacados en la capital cubana. Posteriormente, se registraron reportes similares en otros países, entre ellos China.

El Departamento de Guerra dijo en un comunicado que "está priorizando la atención del personal afectado y ha desembolsado casi 3 millones de dólares en compensación, lo que representa los primeros pagos de la Ley Havana realizados bajo una administración presidencial".

"Seguiremos haciendo hincapié en la transparencia y la integridad científica para lograr resultados validados, mejorar la atención a las personas afectadas y adaptarse a un entorno operativo dinámico. Estas medidas para la normalización acelerarán las iniciativas integradas del Equipo Combinado de Lucha contra el Terrorismo (CFT) y sus componentes asociados", agrega el texto.

Las personas afectadas han descrito síntomas que incluyen zumbidos o sonidos metálicos persistentes, sensación de intensa presión en la cabeza, mareos, náuseas y otros trastornos neurológicos que, en algunos casos, provocaron secuelas de largo plazo.

Entre las personas que han denunciado las secuelas figura la exanalista de la CIA Erika Stith, quien declaró en una entrevista en 2022: “Tengo el cerebro destrozado”. La exfuncionaria añadió que quienes resultaron afectados “merecemos que nos cuiden” por las consecuencias sufridas durante su servicio al gobierno estadounidense.