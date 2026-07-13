Crisis sanitaria en Cruces: un "súper basurero" amenaza a la comunidad afectada por brote viral

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Una crítica situación ambiental afecta a los residentes del municipio cienfueguero de Cruces debido al enorme vertedero ubicado en la calle Camilo Cienfuegos que se ha convertido en un peligro inminente para la salud pública debido a su persistencia por casi un año y la proliferación descontrolada de vectores transmisores de enfermedades.

La acumulación de desechos ha alcanzado dimensiones tales que impide por completo el tráfico vehicular, afectando de manera directa a una comunidad conformada por 24 apartamentos y casas independientes. Alrededor de 150 personas, entre ellas niños, ancianos y enfermos, además de los alumnos de una escuela primaria local, conviven diariamente con olores nauseabundos y nidos de ratas y cucarachas.

En conversación con Martí Noticias, el activista Lázaro Aguiar Mendoza denunció que la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología (UMHE) ha hecho caso omiso a las numerosas quejas de los vecinos.

Advirtió sobre el estado de total desamparo en el que se encuentran los residentes, quienes carecen de canales oficiales efectivos para exigir una solución sanitaria.

“Y la situación cada día se agrava más”, indicó asegurando que el vertedero de marras ha persistido por casi un año.

“No es secreto para nadie que en Cuba circulan varios virus. No tenemos lugar a donde recurrir y denunciar esta situación”, recalcó el activista.

El panorama resulta aún más alarmante si se considera la situación epidemiológica a nivel nacional, donde circulan activamente diversos virus. Los vecinos temen que el vertedero actúe como un detonante para brotes de enfermedades infecciosas en un país que, de por sí, enfrenta una fuerte presión sobre su sistema de salud.

Ante los constantes reclamos de los perjudicados, las autoridades municipales han respondido que la inexistencia en la recogida de desechos obedece a la aguda escasez de petróleo que padece la isla, una crisis que, según el discurso oficial, es consecuencia directa del embargo estadounidense. Sin embargo, para los habitantes de esta localidad de menos de 30.000 habitantes, esta respuesta no mitiga el riesgo al que están expuestos.

Aguiar Mendoza alertó que este foco de contaminación no es un caso aislado, evidenciando una crisis de residuos que afecta a gran parte del poblado. El súper basurero de Cruces se suma a los múltiples vertederos improvisados reportados a lo largo de toda la isla, tras el colapso de los servicios de higiene urbana.