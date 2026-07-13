Congresistas reaccionan a nuevas sanciones contra el régimen cubano

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Los congresistas federales republicanos de Florida Carlos Giménez y María Elvira Salazar reaccionaron al anuncio de la administración del presidente Donald Trump de nuevas sanciones contra la dictadura cubana.

“Más presión. Cero impunidad para la dictadura cubana. Estados Unidos acaba de sancionar a 10 entidades que financian al régimen y forman parte de su aparato represivo, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida y el Ministerio de Turismo”, escribió Salazar en la red social X.

“Así se enfrenta a una dictadura: golpeando su maquinaria represiva y cerrándole el grifo del dinero. El pueblo cubano lleva demasiado tiempo pagando por esta tiranía. Ya es hora de que paguen quienes la mantienen en pie”, agregó.

Giménez apuntó por su parte: "El secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de sancionar a todo aquel que ha participado en reprimir al pueblo en una “brigada de respuesta rápida” o cualquier grupo militarizado. Los represores enfrentarán todo el peso de la ley americana".

Las diez entidades incluidas en esta nueva ronda de sanciones anunciada por el Departamento de Estado son las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), las Brigadas de Respuesta Rápida, el Ministerio de Turismo (MINTUR), la Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.), las empresas energéticas Enetec S.A. y Coreydan S.A., el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), la Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL) y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que las medidas apuntan tanto a entidades que generan ingresos para el gobierno cubano, como a organizaciones civiles y paramilitares que participan en la represión de la población.

El congresista federal republicano por la Florida Mario Díaz Balart resposteó la publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental: “Hoy, el Departamento de Estado ha incluido en la lista de entidades sancionadas a diez entidades, con el fin de impulsar la estrategia integral de la Administración Trump para poner fin a las actividades perniciosas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio. Estas medidas se dirigen contra los pilares interrelacionados de ese aparato: entidades estatales que canalizan ingresos hacia el régimen, así como fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia que reprimen al pueblo cubano”.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de las entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Además, quedan prohibidas las transacciones de personas estadounidenses con las entidades sancionadas, salvo que cuenten con autorización de la OFAC.