La ayuda a Venezuela llega desde muchas ciudades de EEUU (VIDEO)

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Más de un mes después del devastador terremoto que sacudió la costa central de Venezuela, la solidaridad de la diáspora venezolana y de miles de voluntarios en Estados Unidos continúa sosteniendo un puente humanitario que sigue llevando ayuda a las comunidades afectadas.

Camiones cargados con alimentos no perecederos, agua, medicamentos, artículos de higiene y otros insumos llegan de manera constante al centro de acopio instalado en Miami, desde donde los donativos son clasificados y enviados por vía aérea hacia Venezuela.

La más reciente carga arribó desde Pittsburgh, Pensilvania, como resultado de varias semanas de recolección organizadas por la ONG Venezolanos en Pittsburgh, con el apoyo de iglesias, organizaciones comunitarias y decenas de voluntarios.

"De la iglesia que nos cedió por casi 25 días sus locales para que pudiéramos almacenar todas esas donaciones y, por supuesto, la gran cantidad de colaboradores, no solamente venezolanos, la gran mayoría venezolanos, pero tenemos muchísimos colaboradores americanos y de otras nacionalidades que conocen de esta gravedad", explicó Alfredo Briceño, tesorero de la organización.

Durante una visita al centro de acopio en Miami, el senador republicano por Florida, Rick Scott, afirmó que la atención a la emergencia humanitaria debe mantenerse como una prioridad mientras continúa el respaldo a la causa democrática venezolana.

"Como saben, todos vamos a luchar y a seguir luchando. No dejaremos de luchar por la libertad y por las oportunidades para todos en Venezuela. Pero, en este momento, lo que realmente debemos hacer es asegurarnos de actuar desde una perspectiva humanitaria", señaló el legislador.

El traslado de la ayuda también depende de transportistas que recorren cientos de kilómetros para hacer llegar los donativos hasta Florida. Patrick Foley, conductor del camión procedente de Pittsburgh, aseguró que la tragedia ha motivado a personas de distintas comunidades a colaborar.

"Por eso todos se están uniendo para ayudar; eso demuestra una gran unidad. No se puede simplemente detener algo así; hay mucha gente involucrada y la ayuda tiene que llegar a todos. A medida que estemos más lejos, será más difícil hacer llegar todo eso, así que hay que seguir enviando ayuda", expresó.

Los coordinadores del operativo aseguran que la red de apoyo sigue creciendo. Además de Pensilvania, continúan llegando cargamentos desde Virginia, Oklahoma, Carolina del Norte, California, Arizona y otros estados donde venezolanos han organizado centros de acopio para canalizar la ayuda hacia Miami.

"Los venezolanos, no importa dónde estemos, vamos a encontrar formas de ayudarnos uno al otro. Esos camiones que vienen de Pittsburgh, Virginia, Oklahoma, Carolina del Norte, Los Ángeles, Phoenix y muchos otros lugares son el resultado de comunidades que se organizaron para mantener este esfuerzo y enviar la ayuda por vía aérea a Venezuela", explicó Miguel Briceño, coordinador de voluntarios del Grupo de Emergencia de Miami (GEM).

Quienes participan diariamente en la clasificación de los donativos advierten que las necesidades de los damnificados continúan siendo enormes, especialmente en el suministro de agua potable.

"Mucha gente está deshidratada. El agua se necesita y creemos que seguirá siendo una necesidad durante los próximos cuatro meses. Hay que seguir mandando ayuda porque la emergencia no ha terminado", afirmó el voluntario venezolano Henry López.

Los organizadores sostienen que la recuperación de las zonas afectadas será un proceso prolongado y que el flujo constante de donaciones seguirá siendo fundamental para atender a miles de familias que aún enfrentan las consecuencias del terremoto.

La comunidad venezolana en Estados Unidos insiste en que el esfuerzo humanitario debe mantenerse mientras persistan las necesidades de los damnificados.