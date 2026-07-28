A dos años de las presidenciales de 2024, el CNE sigue sin publicar las actas completas en Venezuela

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Este 28 de julio se cumplen dos años de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, un proceso que continúa marcado por la controversia debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado las actas oficiales completas, mesa por mesa, de esos comicios.



El organismo electoral, presidido por Elvis Amoroso, anunció para la fecha resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro a través de boletines oficiales. Sin embargo, hasta el momento no ha divulgado la totalidad de las actas desagregadas que permitan una verificación independiente del proceso electoral.

Por su parte, la oposición, a través de Vente Venezuela y del comando de campaña de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, aseguraron haber recopilado miles de actas electorales que, según afirman, reflejan una victoria del entonces candidato opositor. De acuerdo con esa organización, dichos documentos fueron resguardados en el Banco Nacional de Panamá, donde permanecen bajo custodia.

En el marco del segundo aniversario de la elección, diversas figuras opositoras se pronunciaron sobre la fecha. Desde el exilio, González Urrutia reiteró su compromiso con lo que calificó como el mandato expresado por los venezolanos en las urnas el 28 de julio de 2024 y aseguró que continuará promoviendo una salida democrática para el país.

"Estoy convencido de que el 28 de julio será recordado como el momento en que Venezuela recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto", señaló.

Entretanto, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa manifestó su expectativa de que Venezuela pueda celebrar un nuevo proceso electoral en el que, según afirmó, María Corina Machado tenga la oportunidad de convertirse en presidenta.

"Esperamos que con el proceso que inicia el 1 de agosto, Venezuela tenga pronto: La liberación de todos los presos políticos, la renovación de los poderes públicos, un proceso electoral donde María Corina Machado se convierta en la nueva presidente de Venezuela", enfatizó.

Como parte de las actividades convocadas para conmemorar el segundo aniversario de la elección presidencial, María Corina Machado, a través de Vente Venezuela, llamó a una concentración este martes.

La fecha coincide con un nuevo escenario político para Venezuela, ante el inicio previsto para el próximo 1 de agosto de un proceso de conversaciones respaldado por Estados Unidos como parte del denominado plan de tres fases impulsado por el Departamento de Estado. En esas reuniones participarán representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera, y de la Asamblea Nacional encabezada por Jorge Rodríguez.