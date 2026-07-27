María Corina Machado aclara que no participa en las conversaciones entre oposición y chavismo

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La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que no participará en las conversaciones promovidas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo, y afirmó que no le corresponde informar sobre el desarrollo, los objetivos ni el cronograma de ese proceso.

Machado pidió que sean los propios promotores de la iniciativa quienes informen al país sobre los avances y alcances de este proceso.

La líder opositora aseguró que no será un obstáculo para cualquier esfuerzo que produzca resultados concretos para Venezuela y reiteró cuáles considera deben ser las prioridades de una eventual negociación, entre las que mencionó la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados, la recuperación de las instituciones democráticas, garantías para todos los actores políticos y la convocatoria de futuras elecciones presidenciales que respeten la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas.

Washington mantiene su reconocimiento a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución venezolana elegida en unos comicios considerados competitivos.

En el mismo comunicado, firmado junto a Edmundo González Urrutia, ambos reiteraron su intención de regresar a Venezuela para acompañar a los ciudadanos afectados por la crisis que atraviesa el país, aunque no precisaron una fecha para ese retorno.

Machado dedicó parte de su mensaje a la situación que vive Venezuela luego de los terremotos registrados en junio. La dirigente afirmó que la tragedia dejó muerte, destrucción y comunidades enteras devastadas, y sostuvo que la emergencia volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrentan los venezolanos para recibir asistencia oportuna.

La opositora venezolana insistió en que el país necesita un nuevo gobierno con autoridad moral y capacidad de gestión para liderar el proceso de reconstrucción nacional.

Este es el primer pronunciamiento público de Machado sobre las conversaciones desde que el proceso comenzó a tomar forma tras el regreso a Venezuela, a principios de junio, de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015.

Las conversaciones forman parte del plan de tres fases promovido por el Departamento de Estado de Estados Unidos para acompañar la transición en Venezuela. Esa hoja de ruta contempla la estabilización del país, su recuperación y el desarrollo de un proceso democrático.