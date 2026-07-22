Solicitan postergar investigación contra Delcy Rodríguez en demanda a Maduro mientras sea gobernante interina

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La inclusión de Delcy Rodríguez en la demanda civil contra el exdictador Nicolás Maduro presentada en Florida por daños a estadounidenses sometidos a torturas en Venezuela podría ser postergada mientras ocupe el cargo de gobernante interina de Venezuela, según una petición del Departamento de Estado.

El documento, firmado por Reed Rubinstein, asesor jurídico del Departamento de Estado, insta al Departamento de Justicia considerar una petición denominada “suggestion of Immunity”, (sugestión de inmunidad) medida que somete a consideración del juzgado que la acusación pueda reabrirse una vez que Rodríguez deje de ocupar el cargo que ocupa de manera interina.

Un antecedente relevante es el caso de Lee Hsien Loong, entonces primer ministro de Singapur, cuya inmunidad fue reconocida por un tribunal federal de Estados Unidos en una decisión emitida el 17 de mayo de 2016.

En ese proceso, el tribunal acogió la “Suggestion of Immunity” presentada por el Gobierno de Estados Unidos y concluyó que, al ser un jefe de gobierno en funciones, Lee no podía ser sometido a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

El precedente reafirma la práctica de que las cortes federales otorgan deferencia a las determinaciones del Poder Ejecutivo sobre la inmunidad de altos funcionarios extranjeros en ejercicio.

En el documento presentado ante la corte, el Departamento de Estado señala que Delcy Rodríguez podría gozar de inmunidad como jefa de Estado en funciones, al recordar que Estados Unidos la reconoce oficialmente en esa condición desde el 5 de marzo pasado.