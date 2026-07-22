Juicio contra Nicolás Maduro comenzará el 1 de junio de 2027

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El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados a partir del 1 de junio de 2027 por cargos federales de narcotráfico en Estados Unidos, después de que un juez de Nueva York aprobara este miércoles el calendario procesal que regirá el caso.

El juez Alvin K. Hellerstein fijó la fecha del juicio a petición conjunta de la Fiscalía y la defensa durante una audiencia de unos 15 minutos en un tribunal federal de Manhattan.

Como parte del cronograma, los abogados de ambas partes comenzarán a presentar mociones a partir de septiembre, mientras que el tribunal celebrará una nueva audiencia el 17 de noviembre para escuchar los argumentos sobre esas solicitudes antes de decidir qué aspectos del caso podrán llegar a juicio.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, permanecen detenidos en una cárcel federal de Brooklyn desde su captura y traslado a Estados Unidos a comienzos de enero.

Ambos comparecieron en la audiencia sin intervenir y mantuvieron su declaración de no culpabilidad. Durante la sesión, Maduro ingresó escoltado por agentes y vestido con el uniforme beige de los reclusos federales.

La pareja enfrenta cargos por presuntamente integrar una conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense. De ser declarados culpables por un jurado, podrían enfrentar condenas de cadena perpetua.