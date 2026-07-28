EEUU refuerza lazos con Perú en la toma de posesión de Keiko Fujimori

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El subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, encabeza la delegación estadounidense que participa en la investidura de Keiko Fujimori como presidenta del Perú.

La comitiva incluye al embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, así como a representantes de los departamentos de Estado, del Tesoro y de Comercio.

El lunes, en Lima, la delegación sostuvo una reunión con la presidenta electa, a la que calificó de “excelente”. Landau expresó el interés de profundizar la cooperación bilateral en diversas áreas, especialmente en seguridad y comercio.

Como gesto personal, el subsecretario de Estado entregó a Keiko una fotografía de una reunión que sostuvieron sus padres, Alberto Fujimori (expresidente de Perú 1990-2000) y George W. Landau (exembajador en Paraguay, Chile y Venezuela) a principios de la década de 1990.

"Me deleitó presentar a la Presidenta electa una foto de la reunión de nuestros padres a principios de los años 90", escribió el alto diplomático estadounidense en el post en X, junto a las fotografías.

También el lunes, Landau conversó con líderes empresariales sobre cómo mejorar el apoyo al sector privado peruano, informó en un post en redes sociales el embajador de EEUU Bernie Navarro.

La ceremonia de transmisión del mando que instaura a Keiko como la nueva mandataria de Perú se realiza este 28 de julio, Día de la Independencia del país andino. Las actividades protocolares comenzaron en el Palacio de Torre Tagle, con el saludo a las delegaciones extranjeras y culminan en el Congreso, donde ocurre la juramentación como presidenta de la República.

Keiko Fujimori ganó en segunda vuelta, el 7 de junio de 2026, por un estrecho margen, 50,135 % contra el 49,865 % obtenido por su oponente Roberto Sánchez, con una diferencia de aproximadamente 49.641 votos. Es la primera mujer elegida por voto popular como presidenta de Perú y asume el cargo tras años de inestabilidad política.