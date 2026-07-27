EEUU envía delegación de alto nivel a toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, encabeza la delegación estadounidense que asistirá a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, programada para el 28 de julio en Lima.

Según informó el Departamento de Estado en un comunicado difundido este lunes, Landau sostendrá reuniones con la presidenta electa y otros altos funcionarios peruanos con el objetivo de reafirmar los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La agenda de los encuentros incluirá temas relacionados con la seguridad, la inversión y la preparación ante desastres, áreas que Washington considera fundamentales para impulsar la prosperidad compartida y fortalecer la estabilidad regional.

La delegación estadounidense está integrada además por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio Internacional del Departamento de Comercio, William Kimmitt; la consejera del Secretario del Tesoro, Erin Browne; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.

El embajador Navarro se reunió en Lima con la presidenta electa, según un post en la red social X en el que comparte un video de la oficina de Fujimori junto a la frase "¡Un nuevo amanecer en Perú!".

La presencia de esta delegación de alto nivel subraya el interés de Washington en continuar fortaleciendo la cooperación bilateral con Perú en diversos ámbitos estratégicos.

Tras conocerse el triunfo de Keiko Fijimori en las urnas, a finales de junio pasado, el secretario de Estado de EEUU felicitó a la presidenta electa. "La Administración Trump espera profundizar la colaboración con la administración de Fujimori para promover la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región", dijo entonces Rubio.

La candidata de la derecha ganó la segunda vuelta presidencial de Perú con el 50,13 por ciento de los votos, según informó el 29 de junio la comisión electoral del país.