Rubio felicita a Fujimori como presidenta electa del Perú

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Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, felicitó este martes a Keiko Fujimori, como presidenta electa del Perú.

En un comunicado oficial, la cancillería estadounidense celebra la "importante victoria electoral", de Fujimori.

"La Administración Trump espera profundizar la colaboración con la administración de Fujimori para promover la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región", agregó Rubio.

La candidata derechista Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta presidencial de Perú con una ajustada mayoría del 50,13 % de los votos, según informó el 29 de junio de 2026 la comisión electoral del país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú certificó que en la Segunda Vuelta Presidencial, celebrada el 7 de junio de 2026, y con el 100% de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 votos.

Su rival, Roberto Sánchez, de la formación Juntos por el Perú, ganó el 49.865% con un total de 9.173.755 de votos.

Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, una vez proclamados oficialmente los resultados por el Jurado Nacional de Elecciones.

Las principales promesas de su campaña se basaron en su plan de gobierno titulado “Perú con Orden 2026-2031”: restablecer el orden y la seguridad, impulsar la reactivación económica mediante la inversión privada y combatir la corrupción con herramientas modernas.

En materia de seguridad, que fue el tema central de su discurso, prometió construir cuatro megapenales de máxima seguridad con participación temporal de las Fuerzas Armadas, implementar una red nacional de videovigilancia interconectada con inteligencia artificial y desplegar patrulleros inteligentes para enfrentar el crimen organizado, las extorsiones y la minería ilegal.

En el ámbito económico, Fujimori apostó por atraer inversión privada a través de incentivos tributarios, estabilidad macroeconómica y la reducción de trámites burocráticos mediante digitalización.