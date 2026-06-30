Keiko Fujimori lidera el recuento oficial de votos de la segunda vuelta de las elecciones en Perú

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La candidata conservadora Keiko Fujimori, de 51 años, lidera el recuento final en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó el lunes que el conteo final de las actas otorgó a Fujimori el 50,135% de los votos, equivalente a 9.223.396 sufragios, frente al 49,865%, o 9.173.755 votos, obtenidos por el candidato de izquierda Roberto Sánchez tras varias semanas de revisión de actas y votos observados.

"La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad", escribió Fujimori en X.

"Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", aseguró.

Aunque la ONPE completó el conteo y dio a conocer los resultados finales, la proclamación oficial del ganador corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, último paso formal del proceso electoral.

Perú ha tenido nueve presidentes en los últimos diez años, en un período caracterizado por crisis institucionales, destituciones y cambios frecuentes de gobierno.

Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, regresa al primer plano político tras varios intentos fallidos de alcanzar la presidencia.