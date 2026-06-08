Contienda presidencial en Perú se mantiene reñida mientras avanza el conteo oficial

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Una contienda extremadamente reñida continuaba este lunes entre los candidatos a la presidencia de Perú Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con diferencias mínimas en el porcentaje de votos válidos, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fujimori, del bloque conservador Fuerza Popular, y Sánchez, del izquierdista Juntos por el Perú, han intercambiado la ventaja en distintos cortes del conteo oficial con cifras cercanas al 50% para cada uno.



Con más del 94% de las actas procesadas y contabilizadas, la diferencia entre ambos candidatos se mantiene en décimas e incluso centésimas porcentuales, lo que refleja un empate técnico en el escrutinio en curso.

La ONPE ha precisado que los resultados se actualizan de manera permanente conforme avanzan el procesamiento y la contabilización de actas provenientes de todo el país y del extranjero.

El organismo recordó que estos datos son preliminares y que el resultado oficial final será proclamado posteriormente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una vez resueltas las actas observadas y eventuales impugnaciones.

La jornada electoral de la segunda vuelta se realizó este domingo, 7 de junio, y definirá al próximo presidente, o presidenta, del país para el período 2026-2031, en una de las elecciones más disputadas de los últimos años en Perú.