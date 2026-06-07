Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan este domingo en las urnas

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Los peruanos acudirán este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente en una segunda vuelta que podría marcar el rumbo político y económico del país.

La contienda enfrenta a la candidata conservadora Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y al izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Los sondeos previos anticipan una elección muy reñida, por lo que analistas no descartan que el resultado definitivo tarde varios días en conocerse.

En la primera vuelta de abril pasado, más del 70% no votó por ninguno de los dos. Fujimori sumó 17,18% y Sánchez un 12,03%.

Fujimori, de 51 años, busca llegar a la presidencia en su cuarto intento electoral. Ha centrado su campaña en propuestas de seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos.

Durante el cierre de campaña, la candidata de derecha insistió en que los comicios representan una decisión sobre el rumbo del país. “Esta elección nos va a permitir elegir el rumbo: si es que queremos avanzar en unidad o retroceder y quedarnos atrapados en el odio, el insulto y la venganza”, afirmó.

Su rival, Roberto Sánchez, ha defendido una agenda de izquierda radical que incluye una mayor participación del Estado en la economía y reformas institucionales.

Sánchez aseguró que, si llega a la presidencia, impulsará mecanismos para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y convocará a un referendo con el objetivo de construir “una nación con soberanía para todos los peruanos”.

Este domingo el embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, deseó "a los peruanos — en Perú, Estados Unidos y en todo el mundo — un feliz día de votación!"

"El voto es la base de nuestras democracias. Y el simple acto de votar es un privilegio y un derecho sagrado que no debemos olvidar", comentó en X.