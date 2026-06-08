Keiko Fujimori toma ligera ventaja en reñidas elecciones en Perú

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La candidata presidencial conservadora de Perú, Keiko Fujimori, mantenía este lunes una ligera ventaja sobre su rival de izquierda en la segunda vuelta electoral, con más del 92% de los votos escrutados, según un recuento oficial.



Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, obtenía el 50,164% de los votos, mientras que el diputado de izquierda Roberto Sánchez, alcanzaba un 49,836%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



El procesamiento de resultados se realiza de manera progresiva conforme llegan las actas desde todo el país y del extranjero, por lo que las cifras continúan variando en cada actualización, dijo la ONPE.

El organismo electoral recordó que estos datos corresponden al conteo oficial en curso y que el resultado definitivo será proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una vez se resuelvan posibles actas observadas y recursos legales, proceso que podría tomar varias semanas.

Las encuestas previas a la elección mostraban un empate técnico entre ambos candidatos. Un primer recuento publicado por la encuestadora Ipsos el domingo por la noche mostraba a Sánchez liderando la contienda presidencial con el 50,3% frente al 49,7% de Keiko Fujimori, un empate técnico según representantes de Ipsos.

Keiko, de 51 años, podría convertirse en la primera mujer presidenta de Perú de ganar esta contienda. Al concluir la votación, la candidata dijo a sus seguidores que no había un ganador claro de esta contienda y que "serán días largos hasta conocerlo". Recalcó que "se necesita contar cada una de las actas" antes de determinar un vencedor.

La jornada electoral convocó a más de 26 millones de peruanos, en un proceso marcado por una alta expectativa y una estrecha disputa que mantiene en suspenso la definición del próximo presidente del país para el periodo 2026-2031.