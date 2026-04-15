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Izquierdista Sánchez se acerca a Fujimori y disputaría balotaje en Perú 

Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, en espera de los resultados de las elecciones generales de Perú. REUTERS/Angela Ponce
Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, en espera de los resultados de las elecciones generales de Perú. REUTERS/Angela Ponce

Sumario

  • Con el 90.85% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera con 17%, seguida por Roberto Sánchez (12.05%), quien desplazó a Rafael López Aliaga (11.88%) y disputaría la segunda vuelta.
  • El ascenso de Sánchez, exministro de Pedro Castillo, abre la posibilidad de un retorno de la izquierda al poder.
  • Los comicios, calificados por la ONPE como los más complejos de la historia, registraron alto abstencionismo, voto en blanco y boletas anuladas, que superan en número a las candidaturas más votadas.

El izquierdista Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, ascendió al segundo lugar en el conteo de los votos y podría disputar la segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori.

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El izquierdista Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, ascendió al segundo lugar en el conteo de los votos y podría disputar la segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori.

Cuando se ha contabilizado el 90.85% de las actas, Fujimori, del partido Fuerza Popular, sigue a la cabeza, con el 17 por ciento, mientras que Sánchez suma el 12.05%, tras desplazar a Rafael López Aliaga (11.88%), de la agrupación Renovación Popular.

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, saluda mientras emite su voto en un centro de votación durante las elecciones generales, en Lima. Wilfredo Fernandez/Fuerza Popular/ vía REUTERS.
La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, saluda mientras emite su voto en un centro de votación durante las elecciones generales, en Lima. Wilfredo Fernandez/Fuerza Popular/ vía REUTERS.

El ascenso del candidato de Juntos por Perú representa la posibilidad del regreso de la izquierda a la presidencia del país, cuando parecía que el balotaje previsto para el 7 de junio lo disputarían Fujimori y López Aliaga, ambos a la derecha del espectro político.

Al conocer su alza en el escrutinio, Sánchez, quien fuera ministro en el gobierno del ahora encarcelado ex presidente Pedro Castillo, dijo que si gana la segunda vuelta, indultaría y liberaría a su antiguo jefe.

El 27 de noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó a Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, conspiración para atentar contra los poderes del Estado y el orden constitucional, luego que el 7 de diciembre de 2022, en un mensaje presidencial a la nación anunciara la disolución temporal del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional y un toque de queda y la reorganización del sistema de justicia.

Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los comicios celebrados el pasado domingo –y extendidos hasta el lunes en 15 colegios de Lima- estuvieron marcados por el abstencionismo y el voto en blanco.

De acuerdo con la ONPE, las boletas anuladas superan individualmente a las candidaturas más votadas.

Esto refleja, a juicio de analistas, un profundo escepticismo de la ciudadanía ante una boleta de 35 candidatos, en lo que la ONPE calificó como la elección más compleja de la historia.

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