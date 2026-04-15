Izquierdista Sánchez se acerca a Fujimori y disputaría balotaje en Perú 

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El izquierdista Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, ascendió al segundo lugar en el conteo de los votos y podría disputar la segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori.

Cuando se ha contabilizado el 90.85% de las actas, Fujimori, del partido Fuerza Popular, sigue a la cabeza, con el 17 por ciento, mientras que Sánchez suma el 12.05%, tras desplazar a Rafael López Aliaga (11.88%), de la agrupación Renovación Popular.

El ascenso del candidato de Juntos por Perú representa la posibilidad del regreso de la izquierda a la presidencia del país, cuando parecía que el balotaje previsto para el 7 de junio lo disputarían Fujimori y López Aliaga, ambos a la derecha del espectro político.

Al conocer su alza en el escrutinio, Sánchez, quien fuera ministro en el gobierno del ahora encarcelado ex presidente Pedro Castillo, dijo que si gana la segunda vuelta, indultaría y liberaría a su antiguo jefe.

El 27 de noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó a Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, conspiración para atentar contra los poderes del Estado y el orden constitucional, luego que el 7 de diciembre de 2022, en un mensaje presidencial a la nación anunciara la disolución temporal del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional y un toque de queda y la reorganización del sistema de justicia.

Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los comicios celebrados el pasado domingo –y extendidos hasta el lunes en 15 colegios de Lima- estuvieron marcados por el abstencionismo y el voto en blanco.

De acuerdo con la ONPE, las boletas anuladas superan individualmente a las candidaturas más votadas.

Esto refleja, a juicio de analistas, un profundo escepticismo de la ciudadanía ante una boleta de 35 candidatos, en lo que la ONPE calificó como la elección más compleja de la historia.